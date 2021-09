Nach der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums „Versions Of The Truth“ im September 2020 mussten die weltweiten Tourneepläne der Band zur Unterstützung der Veröffentlichung des Albums in diesem Jahr aufgrund von Covid-19-Einschränkungen auf Eis gelegt werden. Die Shows wurden auf Oktober 2021 und März 2022 verschoben. Die Band hat nun angekündigt, dass sie die Shows im Oktober 2021 wie geplant fortsetzen wird. Obwohl es in einigen europäischen Ländern immer noch Beschränkungen gibt, ist das Szenario für den Herbst 2021 für Shows dieser Größenordnung optimistisch.

The Pineapple Thief, 29.10. 20h, Carlswerk Victoria

Wir verlosen 1 x 2 Tickets!

Teilnahmeschluss ist der 25. Oktober. Die Auslosung erfolgt am gleichen Tag.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!