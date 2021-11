Im Sommer 2020 schoss ihr Album “Heat Wave“ sensationell auf Platz #6 der deutschen Charts und in der Folge tourte die Band - Corona zum Trotz - mit einem Feuerwehrtruck als Bühne durch die Lande. Und auch 2021 ließ sich die Band nicht bremsen, spielte weiter Show um Show. Ihr Tour führte die Band, die vielen als AC/DCs legitime Enkelinnen gelten, sogar für ein Konzert ins Berliner Olympia Stadion. Für den WDR-Rockpalast stand Thundermother kürzlich vor der Kamera und selbst das Team die Redaktion des ZDF-Fernsehgartens kam an den Schwedinnen nicht vorbei und brachte im Juli ein Millionenpublikum in den Genuss ungewohnt harter Klänge.

Thundermother, 07.12., 19.30h, Essigfabrik

Wir verlosen 3 x 2 Tickets!

Teilnahmeschluss ist der 06.12. Die Auslosung erfolgt am gleichen Tag.

