Im zweiten Teil der maritimen Saga bekommt die tapfere Südsee-Amazonin Vaiana eine gefährliche Aufgabe. Es gilt, dem Ruf ihrer Vorfahren zu folgen. Gemeinsam mit ihrem Freund Mauri und weiteren illustren Mitgliedern ihre Crew muss Vaiana mitten im Ozean eine geheimnisvolle Insel aufspüren. Gelingt ihr die Suche, können die getrennt lebenden Völker der Südseeinseln Ozeaniens wieder in Frieden vereint werden. Allerdings muss die Bootsbesatzung dafür in längst vergessene Gewässer reisen, um ein Abenteuer zu bestehen, wie Vaiana und ihre Freunde es noch nie zuvor erlebt haben. Neben David Derrick Jr. zeichnen noch Jason Hand und Dana Ledoux Miller für die Regie in diesem Disney-Trickfilm verantwortlich. –nr

Wir verlosen zum Kinostart 2 Fanpakete bestehen aus je:

1x T-Shirt

1x Tote Bag

Teilnahmeschluss ist der 04. Dezember 2024, die Auslosung erfolgt am selben Tag.