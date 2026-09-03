Verity – Dunkle Geheimnisse

Basierend auf Colleen Hoovers Bestseller erzählt dieser ebenso verführerische wie fesselnde Psychothriller die Geschichte der renommierten Autorin Verity Crawford (Anne Hathaway) und Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), einer bislang recht erfolglosen Schriftstellerin, die auf das abgelegene Anwesen der Crawfords zieht, um für Verity als Ghostwriterin zu arbeiten. Nachdem Lowen scheinbar Veritys erschreckende autobiografische Aufzeichnungen entdeckt, gerät sie in einen Strudel verstörender und verwirrender Geständnisse über Veritys Ehemann Jeremy (Josh Hartnett) – und ringt damit, Fiktion von Realität, Manipulation von Anziehung und Gelegenheit von Besessenheit zu unterscheiden.

Wir verlosen zum Kinostart drei Fanpakete bestehend aus:

2x Kinofreikarten

1x Kugelschreiber mit Lippenstift-Hülle

1x Notizbuch

1x Tote Bag

Teilnahmeschluss ist der 28. September, die Auslosung erfolgt am selben Tag.