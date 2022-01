Warten auf‘n Bus – Staffel 2

In der zweiten Staffel beschäftigt die beiden arbeitslosen, heftig gelebten End-Vierziger Hannes (Ronald Zehrfeld) und Ralle (Felix Kramer) wieder eine Vielfalt an Themen, während sie an ihrer Haltestelle irgendwo in Brandenburg auf den Bus warten: Ralle sinniert über die Gentrifizierung in Brandenburg, Hannes soll das Dach der neuen Tesla-Fabrik begrünen, Wachträumen hilft den beiden über ihre Alpträume hinweg und die struppig-schöne Busfahrerin Kathrin (Jördis Triebel) holt die Aussteiger aus einer Midlife Crisis zurück ins Leben und gibt ihnen Tipps in Sachen Liebe. Immer mit dabei ist Hund Maik.

Die Serie „Warten auf‘n Bus“ ist eine großartige Erfolgsgeschichte. Zum Start der ersten Staffel gab es viel positive Resonanz in den Medien sowie von vielen Zuschauern und Zuschauerinnen die zu einer Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis sowie den Grimme-Preis geführt hat.

Jetzt sind Hannes und Ralle zurück, mit sieben neuen Episoden, wieder ganz mit den großen Fragen des Lebens beschäftigt. Aber dieses Mal stellen sie sich auch großen Herausforderungen: Hannes wagt sich zurück auf den „1. Arbeitsmarkt“ und Ralle muss sehen, wie er alleine zurechtkommt. Zivilcourage ist gefragt bei einer gesellschaftspolitischen Aktion, hier müssen die beiden klar Haltung im Handeln beweisen. Diese brauchen sie auch, wenn Busfahrerin Kathrin ihnen in Emanzipationsfragen kräftig einheizt und sie schließlich das höchste Amt anstreben, welches Briesenow zu bieten hat.

Wir verlosen 1x1 Blu-ray und 1x1 DVD!

Teilnahmeschluss ist der 21. Januar 2022. Die Auslosung erfolgt am gleichen Tag.

