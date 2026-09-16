Wollen nur spielen

Im Kurtág-Jubiläumsjahr wird aus Musik, Sprache und Raum ein offenes Spiel mit theatralen Möglichkeiten – am 1. Oktober im Konzertsaal des Kölner Stadtgartens und am 29. Oktober in der Werkstattbühne des Theaters Bonn.

György Kurtágs „Kafka-Fragmente" op. 24 sind ein Ausnahmewerk der Moderne: Mit 40 Liedern bilden sie den längsten Vokalzyklus des ungarischen Komponisten – ein Kosmos aus flüchtigen Sprachfetzen, Tagebucheinträgen und Briefzeilen Franz Kafkas, die im Bruchteil einer Sekunde ganze Welten heraufbeschwören.

Am 1. Oktober (Reihe ritual, Stadtgarten Köln) und 29. Oktober (Werkstattbühne des Theaters Bonn) bringen die Sopranistin Marie Heeschen und die Violinistin Anna Neubert das Meisterwerk in einer außergewöhnlich intensiven Form auf die Bühne.

Jenseits der Szene: Spielraum für Theatralität

Einst als szenische Fassung unter der Regie von Malin Nagel in Hamburg, Mainz und Köln gefeiert, steht das Projekt im Kurtág-Jubiläumsjahr vor einer produktiven Metamorphose: Nachdem der Komponist eine rein szenische Aufführung untersagt hat, sucht das künstlerische Team nach der Essenz des Werks. Wie viel Theatralität steckt in der gespielten Musik selbst? Und wo beginnt die Szene?

Heeschen und Neubert finden darauf eine ebenso konsequente wie einfache Antwort: Sie musizieren das extrem anspruchsvolle Werk weitgehend auswendig. So entsteht unmittelbar ein Spielraum für körperliche Präsenz und spontane Bewegung, in dem Körper, Raum und Klang miteinander interagieren. Malin Nagels dramaturgisches Konzept überführt die surreale Ästhetik der Fragmente nicht in eine festgelegte Bühnenhandlung, sondern schafft einen Raum, in dem das musikalische Material mit seiner eigenen theatralen Wirkung eingebettet wird.

Die Entstehung des Werkes wird dabei zur Inspiration, wie Kurtág selber sie in kafkaesken Bildern schildert: „In Paris empfand ich bis zur Verzweiflung so, dass es in der Welt nichts Wahres gäbe, dass ich keinen Halt in der Wirklichkeit finden konnte. [...] Ich bewegte mich mit eckigen Bewegungen, spielte beinahe eine Pantomime. Ich versuchte auch, meine Schrift in eine eckige, verkrampfte Richtung zu verändern. In der darauffolgenden Phase begann ich aus Streichhölzern eckige Figuren zu formen. Es entwickelte sich eine Symbolwelt. Ich fühlte mich in einem regenwurmartigen Ungezieferzustand mit einem gänzlich reduzierten Menschsein. Die Streichholzfiguren und die Staubflocken (ich putze bei mir nicht jeden Tag) und dazu die schwarzen Kippen (damals rauchte ich auch) versinnbildlichten mich. Den Streichholzkompositionen gab ich den Titel: Die Kakerlake sucht den Weg zum Licht.", so György Kurtág im Gespräch mit Balint Varga über die Genese seiner „Fragmente".

Sowohl Kafkas Sprache als auch die intime Besetzung aus Stimme und Geige lassen Zwischenräume entstehen, die zum Experiment an der Grenze zwischen Konzert und Performance werden– eine Spurensuche nach dem, was Musik im Raum auslösen kann. Gefördert durch die Kunststiftung NRW, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, den IFM Köln e.V. und das Kulturamt der Stadt Köln. In Kooperation mit ritual, Stadtgarten Köln, GEDOK Köln und Theater Bonn.

01. Oktober 2026, 19 Uhr, Köln: Stadtgarten Köln, Konzertsaal (Teil der Reihe ritual)

29. Oktober 2026, 20 Uhr, Bonn: Theater Bonn / Werkstattbühne

Wir verlosen für den Termin am 01. Oktober 2026 im Stadtgarten Köln 2x2 Eintrittskarten zum Konzert!

Teilnahmeschluss ist der 25. September, die Auslosung erfolgt am selben Tag.