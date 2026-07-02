„Zu Gast bei Hilde Domin“

Vier Gedichte der jüdischen Kölner Lyrikerin Hilde Domin sind an diesem Abend erstmals als Chormusik zu hören – ein besonderer Moment zum Auftakt des Festivals. Ihre Sprache, geprägt von Exil, Rückkehr und Hoffnung, trifft auf den Klang des Kammerchors des Kölner Männer-Gesang-Vereins.

Vertont wurden die Texte von dem zeitgenössischen Komponisten Shay Cohen und werden hier uraufgeführt – ein seltenes Konzerterlebnis, das es so nur an diesem Abend gibt.

Doch dabei bleibt es nicht: Das Programm öffnet sich in viele Richtungen. Chormusik von klassischem Repertoire bis zu den Comedian Harmonists verbindet unterschiedliche Klangwelten. Mit Sharon Brauner & The Toy Goys kommen jiddische Chansons hinzu, die das Leben feiern und dem Abend eine ganz eigene Leichtigkeit geben.

Durch den Abend führt die mitreißende Sharon Brauner und verbindet die unterschiedlichen musikalischen Welten miteinander.

Und dann ein Klang, den man so kaum kennt: der Schofar. Gespielt von Bar Zemach, Artist in Residence 2026, wird das jahrtausendealte jüdische Instrument hier erstmals als Konzertinstrument hörbar – virtuos, melodisch und überraschend.

So entsteht eine außergewöhnliche Verbindung von Lyrik, Chor, jiddischem Lied und Schofar – vielschichtig, kontrastreich und in dieser Form einmalig in Köln.

Mitwirkende:

Wir verlosen 2x2 Tickets für das Eröffnungskonzert am 01. September 2026 um 19:30 Uhr in der Flora Köln!

Teilnahmeschluss ist der 20. August 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.