Grüngürtelrosen-Sommergarten 2026

Wenn diese Männer loslegen, bebt der Tanzbrunnen. Am Samstag, 12. September 2026, feiert der Kölner Männerchor Grüngürtelrosen seinen vierten Sommergarten: größer, bunter und emotionaler als je zuvor. Neben den 120 Männerstimmen stehen langjährige Wegbegleiter und neue Überraschungsacts auf der Bühne. Bei dem Benefiz-Konzert wird wie in den Vorjahren gesungen, gelacht und gefeiert, um möglichst viel Geld für den guten Zweck zu sammeln.

In den vergangenen drei Jahren unterstützten die Grüngürtelrosen unter anderem Organisationen wie das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland, ColognePride und die Kölner Grün Stiftung mit über 75.000 Euro Spendenerlös. Auch 2026 wird wieder ein besonderes, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht benanntes, gemeinnütziges Projekt gefördert, das Hilfe dort leistet, wo sie dringend gebraucht wird.

Schon jetzt ist die Resonanz enorm: Die ersten 1.000 Tickets sind bereits verkauft. Das zeigt, wie groß die Vorfreude auf diesen besonderen Abend ist.

Die Idee, die Grüngürtelrosen zu gründen, wurde 2018 in der Kölschbar im Belgischen Viertel geboren. Entscheidend ist bis heute nicht, ob jemand die richtigen Töne trifft. Einzige Voraussetzung ist die Freude am Gesang. Die Grüngürtelrosen sind ein bunt zusammengewürfeltes Kollektiv: Gastronomen, Türsteher, Barbershop-Betreiber, Brauereimitarbeiter, Anwälte, Polizisten, Veranstalter, Lehrer, Grafiker und viele mehr.

Wie engagiert die Rosen bei der Sache sind, zeigen die Stationen der vergangenen Jahre: Umjubelte Auftritte gab es unter anderem im ZDF-Fernsehgarten, beim Glücksgefühle Festival, bei Parookaville und Jeck im Sunnesching, beim Gamescom City Festival und eigenen Weihnachtsspendenkonzert in der Wolkenburg oder bei „Loss mer Weihnachtsleeder singe“ im RheinEnergieSTADION.

Der Sommergarten endet in diesem Jahr nicht mit dem letzten Akkord. Neu ist die offizielle Aftershow-Party im Anschluss, um gemeinsam mit den Grüngürtelrosen weiterzufeiern. Tanzen, anstoßen, bis in die Nacht hinein.

Grüngürtelrosen-Sommergarten 2026

Samstag, 12. September 2026, 19 Uhr, Tanzbrunnen Köln

Im Anschluss Aftershowparty ab 22 Uhr

Tickets für das Konzert (42 Euro) sowie für Konzert & Aftershowparty (54 Euro) sind erhältlich unter: rausgegangen.de/events/grungurtelrosen-freunde-sommergarten/