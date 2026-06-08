Jalen Ngonda live im Carlswerk Victoria

Jalen Ngonda verbindet tiefe Verehrung für die Soul-Geschichte mit einemklaren Blick nach vorn. Vom Clubkünstler zum internationalen Festival-Act gewachsen, präsentiert er mit seinem zweiten Album Doctrine Of Love ein selbstbewusstes Werk, das ihn als authentische Stimme des modernen Soul etabliert.

Der Titelsong entstand spontan unter dem Einfluss von James Brown und wurdezum emotionalen wie musikalischen Leitmotiv des Albums – ein Begriff, den Ngonda bewusst offenlässt und den Hörer*innen zur eigenen Interpretation übergibt. Seine Leidenschaft für analoge Sounds, Vintage-Vinyl und den Stil der 50er und 60er prägt nicht nur seine Musik, sondern auch seine Bühnenpräsenz: charmant, elegant, ganz im Geiste der großen Soul-Entertainer.

Aufgewachsen in Maryland, entdeckte er mit elf Jahren durch The Temptations seine Liebe zum Soul. Nach einer Ausbildung am Liverpool Institute for Performing Arts zog er nach London, spielte zunächst auf der Straße und entwickelte Schritt für Schritt seinen charakteristischen Sound zwischen Chicago- und Detroit-Soul – getragen von Falsett, Musikalität und Charisma.

Nach seinem 2023 erschienenen Debüt Come Around And Love Me knüpft Doctrine Of Love stilistisch an, geht aber noch stärker in Richtung späte 60er. Mittanzbaren Uptempo-Nummern wie „Anyone In Love“ oder „Burning Temptation“ sowie gefühlvollen Balladen wie „Love Is Gone“ zeigt Ngonda seine ganze Bandbreite. Live entfaltet er seine größte Stärke – eine Mischung aus Leidenschaft, Nostalgie und moderner Energie.

Jalen Ngonda lebt seine Vision von Soul kompromisslos: inspiriert von der Vergangenheit, aber fest entschlossen, ihr neues Kapitel selbst zu schreiben.

Jalen Ngonda, Doctrine of Love Tour 2026, 05.10.26, Carlswerk Victoria

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