Wein aus Ehrenfeld für Äthiopien

1410 Euro hat die letzte Charity-Aktion der Imi Winery eingebracht – als Spende für Äthiopien. Jeder Euro zählt und kommt in Äthiopien an. Entsprechend war die Stimmung gut bei der Scheckübergabe in der Körnerstraße. Die Kooperation zwischen den Ehrenfelder Winzern und dem Verein MEDtiopia geht in 2026 in die zweite Runde. Die 120 Flaschen aus 2025 sind abverkauft und der neue Pinot Blanc steht jetzt frisch etikettiert mit Kunst von @juriprints in der Körnerstraße im Regal.

Das Besondere: Der Profit geht komplett an den Verein – und fließt damit zu 100% in das Frauenprojekt von MEDtiopia. „Mit jedem Kauf einer Flasch helft ihr ganz konkret zwei Frauen in Nord-Äthiopien“ sagt Amir, der mit einigen Freunden vor drei Jahren den Verein gegründet hat. In seinem Heimatdorf Mersa war nach dem Bürgerkrieg die medizinische Versorgung komplett zusammengebrochen. „Für uns hier in Köln ist es unvorstellbar, wie Menschen ohne das Nötigste auskommen müssen. Es gibt dort beispielsweise keine Binden für Frauen und Mädchen. Das wollen wir ändern, denn es geht nicht nur um die Hygiene und Gesundheit, sondern auch um Teilhabe und Würde der Mädchen und Frauen.“

Infos zu den weiteren Projekten des Vereins findet ihr auf der Webseite www.medtiopia.de und zur Imi Winery auf www.imi-winery.de

Advertorial