Kreissparkasse Köln begrüßt ihre Nachwuchskräfte

129 neue Auszubildende im Alter zwischen 16 und 25 Jahren sind am 1. September 2025 bei der Kreissparkasse Köln ins Berufsleben gestartet. Damit befinden sich aktuell 343 junge Menschen bei der Sparkasse in der Ausbildung.Um junge Nachwuchskräfte an die Region zu binden, bietet die Kreissparkasse Köln eine fundierte, moderne Ausbildung mit unterschiedlichen Ausbildungswegen und Zusatzqualifikationen an. Neben der klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau (zweieinhalb Jahre für Abiturienten und drei Jahre für Realschüler), für welche sich 102 Azubis entschieden haben, kombinieren 12 Abiturienten ihre Ausbildung innerhalb von sieben Semestern mit einem Bachelorstudium in Betriebswirtschaftslehre, Banking and Finance oder Wirtschaftsinformatik an Hochschulen der Region. Weitere 15 Schulabsolventen mit Fachoberschulreife bestreiten einen dualen Ausbildungsweg mit gleichzeitigem Erwerb der Fachhochschulreife.

Nach dem Abschluss der Ausbildung steht den Nachwuchskräften ein attraktives Angebot an Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten zur Verfügung. Angeboten werden die Qualifikation zum Sparkassenfachwirt und -betriebswirt, zahlreiche Spezialisten-Lehrgänge, Praxis-Trainings, persönlichkeitsbildende Seminare und geförderte berufsbegleitende Studiengänge, wie zum Beispiel in Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftsinformatik.

Die neuen Auszubildenden verteilen sich auf die Region wie folgt: Rhein-Erft-Kreis (44), Rhein-Sieg-Kreis (44), Rheinisch-Bergischer Kreis (16), Oberbergischer Kreis (16), Köln (7) und in der Medialen Beratung (2).

Thomas Pennartz, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Köln, Christoph Belke, Personalratsvorsitzender der Kreissparkasse Köln, und Sebastian Voolstra, Bereichsdirektor Personalentwicklung der Kreissparkasse Köln, empfingen die Auszubildenden an ihrem ersten Tag in der Hauptstelle am Neumarkt.

„Herzlich willkommen im neuen Ausbildungsjahr 2025! Wir freuen uns sehr, so viele neue junge Kolleginnen und Kollegen bei der Sparkasse begrüßen zu dürfen. Ich beglückwünsche Sie zur Wahl eines lebendigen und spannenden Berufs mit vielfältigen Zukunftsperspektiven. Die Ausbildung bei der Kreissparkasse Köln bietet Ihnen die Chance, Ihre berufliche Zukunft zu gestalten. Nutzen Sie diese Möglichkeit und lernen Sie jeden Tag Neues dazu. Wir wünschen Ihnen auf diesem Weg viel Erfolg und Freude“, so Thomas Pennartz.

Gleich welcher Ausbildungsweg: Die Praxis des Bankgeschäfts erlernen die Auszubildenden vorrangig in den Filialen und weiteren Vertriebsbereichen der Sparkasse. Dort treffen die Auszubildenden auf eine Vielzahl motivierter Kollegen und Kolleginnen, die bei den ersten Schritten im Berufsleben helfen und begleiten. Neben den Berufsschulblöcken unterstützt die Sparkasse die Ausbildung durch regelmäßige interne Seminare sowie mehrere praxisbezogene Fachschulungen und kundenorientierte Trainings. Wer sich während der Ausbildung durch seine Leistungen und sein Engagement auszeichnet, hat zudem die Chance auf eine Teilnahme an dem Team der so genannten Azubi-Filiale. Hierbei übernehmen die Auszubildenden aus dem dritten Ausbildungsjahr vier Wochen lang eigenständig die Organisation und Beratung in einer Filiale. Dieses Jahr hat dieses besondere Praxis-Projekt vom 30. Juni bis 25. Juli 2025 in der Filiale Bornheim-Merten stattgefunden.

Nunmehr im dritten Jahr ist die zweieinhalbjährige Ausbildung zum "Medialen Bankkaufmann/zur Medialen Bankkauffrau" möglich, bei welcher der praktische Ausbildungsteil zum Bankkaufmann mit einem digitalen Schwerpunkt an den beiden Standorten der Medialen Beratung (Siegburg und Frechen) durchgeführt wird.

Auch zum September 2026 bietet die Kreissparkasse Köln wieder eine Vielzahl von Ausbildungsplätzen sowie das duale Studium an. Das Auswahlwahlverfahren für das Ausbildungsjahr 2026/27 ist bereits gestartet. Bewerbungen sind sehr willkommen – und zwar über die Homepage der Sparkasse: www.ksk-koeln.de/ausbildung.