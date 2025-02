KöllePally kehrt zurück

KöllePally geht in die nächste Runde. Präsentiert wird die zweite Ausgabe am 05. April 2025 wieder gemeinsam vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), der Gaffel Brauerei, dem Gloria und mit Unterstützung „Let’sPlayDarts“ sowie Deuser Concept. Initiiert vom VRS verspricht das Event wieder eine Mischung aus mitreißendem Dartssport, kölscher Stimmung und hochkarätiger Unterhaltung. Schon die letztjährige Premiere war ein voller Erfolg. Die Stimmung beim ersten KöllePally war genauso emotional aufgeladen wie bei der Darts-WM in London. Das Event hat bewiesen, dass es die perfekte Antwort auf den Karnevalsblues ist.

VRS-Geschäftsführer Michael Vogel: „Wir freuen uns, dass wir KöllePally mit unseren Partnern in diesem Jahr in die zweite Runde schicken und so erneut die Herzen der Kölner Darts-Fans höherschlagen lassen können. Dank der großartigen Zusammenarbeit mit Gaffel, dem Gloria, „Let’sPlayDarts“ sowie der Agentur Deuser Concept wollen wir wieder ein unvergessliches Erlebnis bieten und sind stolz, dass wir erneut so viele prominente Gäste für KöllePally gewinnen konnten.“

„KöllePally hat gezeigt, dass Köln eine eigene Party-Kultur hat, die aus jedem Ereignis etwas Besonderes macht“, sagt Sebastian Lenninghausen, Produktmanager von Gaffel. „Gemeinsam mit dem VRS und dem Gloria wird die zweite Auflage wieder ein Highlight werden und die Stimmung des letzten Jahres übertreffen.“

Die Sitzplätze waren bereits Anfang des Jahres ausverkauft, doch für Kurzentschlossene gibt es noch wenige Restkarten (Stehplätze), die über die Website www.koellepally.de bestellt werden können. Jedes Ticket beinhaltet nicht nur das Hauptevent, sondern auch den Zutritt zur im Anschluss stattfindenden 90er-Party mit Ben Randerath und DJ Seppobeats. Zudem besteht anlässlich von KöllePally (inkl. 90er-Party) die Ticketkooperation „Ticket = Fahrausweis“.

Hochkarätiges Line-up & spannende Matches

Bei KöllePally treten Teams, bestehend aus einem Prominenten und einem Qualifikanten/einer Qualifikantin, gegeneinander an. Das Publikum darf sich in diesem Jahr auf ein hochkarätiges Line-up freuen. Mit dabei sind Peter Brings, Eko Fresh, Dave Davis, Freddy Schürheck, Mathias Mester und Titelverteidigerin Mirja Regensburg. Die letzten prominenten Starterplätze werden zeitnah bekanntgegeben. Dem Siegerteam winken ein VRS-Deutschland-Jahresticket und für den/die Prominente*n 3.000 Euro für einen guten Zweck ihrer/seiner Wahl. Durch den Abend im Gloria führt auch in diesem Jahr Lukas Wachten. Die Vorentscheide moderiert erneut Julia Kleine.

Die Qualifikation: Vorentscheide in Gaffel-Kneipen

Die Mitspieler der Prominenten für das Finale im GLORIA werden in mehreren Vorentscheiden ermittelt. Alle Turniere sind bereits ausgebucht, doch Interessierte können sich auf Wartelisten setzen lassen.

Die Qualifikationsorte:

• 20. März – Gaffel am Dom (Bahnhofsvorplatz 1)

• 26. März – Neppeser Gaffel Stube (Neusser Straße 340)

• 27. März – Stiefel (Zülpicher Straße 16)

Tickets und alle weiteren Informationen zum Spielmodus und den Abläufen sind auf der offiziellen Website zu finden: www.koellepally.de.