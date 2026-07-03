Kölsche Ideen zum Mitnehmen

Mit dem Bickendorfer Lädchen hat Musiker und Liedermacher Björn Heuser gemeinsam mit seiner Frau Iris einen neuen Treffpunkt im Herzen von Köln-Bickendorf eröffnet. In der Rochusstraße 60 finden Besucherinnen und Besucher ab sofort eine große Auswahl an kölschen Geschenkideen, Shirts, Tassen, Accessoires und exklusiven Fanartikeln – alle davon im eigenen Design und teilweise individuell vor Ort gefertigt.

Das Bickendorfer Lädchen versteht sich als liebevoll gestalteter Nachbarschaftsladen mit viel kölschem Herzblut. Neben den Produkten steht vor allem die persönliche Begegnung im Mittelpunkt. Regelmäßig sind zudem kleine Aktionen und besondere Produktneuheiten geplant.

Bickendorfer Lädchen – by HEUSERHUT.de Rochusstraße 60, 50827 Köln-Bickendorf

Öffnungszeiten: Mittwoch: 14:00–17:00 Uhr; Donnerstag: 10:00–13:00 Uhr