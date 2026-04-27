Kostenfreie KI-Marketing-Seminare für Vereine

Expand Foto: privat Seminarleiter Gerold Hinzen

Viele Vereine leisten einen unschätzbaren Beitrag zum Zusammenhalt und zur Lebensqualität in der Region, stehen jedoch oft vor der Herausforderung, ihre Botschaften in der sich rasant entwickelnden digitalen Landschaft effektiv zu platzieren. Die Sparkasse KölnBonn bietet hierzu nun erneut Unterstützung an: Ab sofort können sich Interessierte für eine Reihe von kostenfreien Seminaren zum Thema "KIgestütztes Marketing" anmelden. Ziel ist es, Vereinen dabei zu helfen, ihre wertvolle Arbeit in der digitalen Welt optimal sichtbar zu machen und somit mehr Mitglieder, Spenden und gesellschaftliche Wirkung zu erzielen.

„Wir wissen um die Bedeutung der Vereine für unsere Region und möchten ihnen mit diesem Angebot die notwendigen Werkzeuge an die Hand geben, um auch im digitalen Raum erfolgreich zu sein. Gerade kleine Vereine ohne eigene Marketingabteilung können von den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz enorm profitieren“, erklärt Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse KölnBonn. „Als Sparkasse KölnBonn ist es uns ein besonderes Anliegen, Vereine und gemeinnützige Organisationen zu stärken. Bürgerschaftliches Engagement gehört zu unserer Identität, dafür steht auch unser Markenversprechen 'Füreinander Hier'."

Unter der fachkundigen Leitung von Gerold Hinzen, Gründer von ximpl.digital und anerkannter Experte für Marketing, KI und digitale Kommunikation, erhalten die Teilnehmenden maßgeschneiderte Einblicke und praktische Anleitungen. Zum Beispiel geht es um folgende Fragen: Wie erzielt man mit einer klaren Botschaft und überzeugenden Geschichten mehr Wirkung? Wie stärkt man die Vereinskommunikation durch eine smarte Kombination aus Website, Social Media und KI? Wie kann die Online-Auffindbarkeit der eigenen Website verbessert werden? Und wie lassen sich KI-Tools wie ChatGPT & Co. praktisch für schnelle Texterstellung, Bildgenerierung und Ideensammlung nutzen?

Für das Seminar bietet die Sparkasse KölnBonn insgesamt dreizehn Termine an:

in Köln:

19.05.2026 | 17.00 Uhr | Sparkasse KölnBonn, Adolf-Grimme-Allee 1, 50829 Köln

20.05.2026 | 17.00 Uhr | Die Wohngemeinschaft, Richard-Wagner-Straße 39, 50674 Köln

02.06.2026 | 17.00 Uhr | Die Wohngemeinschaft, Richard-Wagner-Straße 39, 50674 Köln

03.06.2026 | 17.00 Uhr | Die Wohngemeinschaft, Richard-Wagner-Straße 39, 50674 Köln

11.06.2026 | 17.00 Uhr | Sparkasse KölnBonn, Adolf-Grimme-Allee 1, 50829 Köln

12.06.2026 | 17.00 Uhr | Sparkasse KölnBonn, Adolf-Grimme-Allee 1, 50829 Köln

19.06.2026 | 17.00 Uhr | Sparkasse KölnBonn, Adolf-Grimme-Allee 1, 50829 Köln

23.06.2026 | 13.30 Uhr und 17.00 Uhr | Die Wohngemeinschaft, Richard-Wagner-Straße 39, 50674 Köln

in Bonn:

24.06.2026 | 17.00 Uhr | Haus der Stiftungen, Budapester Straße 4, 53111 Bonn

30.06.2026 | 17.00 Uhr | Haus der Stiftungen, Budapester Straße 4, 53111 Bonn

01.07.2026 | 13.30 Uhr und 17 Uhr | Haus der Stiftungen, Budapester Straße 4, 53111 Bonn

Interessierte Vereine sollten sich schnellstmöglich anmelden, da die Termine je auf 25 Plätze begrenzt sind. Alle detaillierten Informationen zu den Seminarinhalten und den Anmeldemodalitäten auf der Website.

Die Sparkasse KölnBonn freut sich darauf, die Vereine der Region auf ihrem Weg zu mehr digitaler Sichtbarkeit und Erfolg zu begleiten. Zu dieser Unterstützung gehört neben kostenlosen Schulungen auch die finanzielle Förderung. Allein im vergangenen Jahr hat die Sparkasse KölnBonn 18,8 Millionen Euro an mehr als 4.000 gemeinnützige Projekte gegeben. Als weiteren Baustein der Unterstützung gibt es die Spendenplattform der Sparkasse KölnBonn hiermitherz.de. Auf diesem Online-Portal können Vereine kostenlos Spenden akquirieren und so ihre Projekte via Crowdfunding finanzieren und/oder eine direkte Förderung durch die Sparkasse KölnBonn beantragen