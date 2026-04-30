20 Jahre SparkassenPark

666 Veranstaltungen, 2,3 Millionen Besucher*innen und ein Gesamtumsatz von rund 595 Millionen Euro: Der SparkassenPark Mönchengladbach blickt auf 20 außergewöhnliche Jahre zurück und feiert dieses Jubiläum mit einem Erlebnis, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbindet.

Seit 2006 ist der SparkassenPark ein Ort für Weltklasse-Sport, große Emotionen, unvergessliche Konzerte und besondere Momente. Gleichzeitig hat er sich zu einem wichtigen wirtschaftlichen Impulsgeber für Mönchengladbach und die Region entwickelt – mit zum Beispiel über 352.000 Übernachtungen und einem regionalen Primäreffekt von rund 364 Millionen Euro haben die Veranstaltungen einen wesentlichen Anteil an den Umsätzen in Mönchengladbach und Umgebung. Doch hinter all diesen Zahlen stehen vor allem die Menschen, die diesen Ort geprägt haben.

Und genau sie stehen im Mittelpunkt des Jubiläumsjahres

Der Auftakt beginnt bereits im Sommer – mitten in der Stadt. Mit verschiedenen Aktionen bringt der SparkassenPark seine Geschichte und starke Verbundenheit mit Mönchengladbach zum Ausdruck. Ein frei zugängliches Klavier und kreative Mitmachangebote laden dazu ein, selbst Teil dieser Geschichte zu werden. Oberbürgermeister Felix Heinrichs: „Der SparkassenPark ist seit 20 Jahren ein fester Bestandteil des sportlichen und kulturellen Lebens unserer Stadt – und zugleich ein bedeutender wirtschaftlicher Motor für die Region. Die beeindruckenden Zahlen zeigen, welche Strahlkraft dieser Standort weit über Mönchengladbach hinaus entfaltet. Dieses Jubiläum macht deutlich, wie eng Sport, Kultur, Gemeinschaft und wirtschaftliche Entwicklung hier miteinander verbunden sind.“

Das Jubiläumsjahr bekommt natürlich auch einen Jubiläumstag: Dieser findet am 3. Oktober 2026 statt. An diesem Tag verwandelt sich der SparkassenPark in einen vielseitigen Erlebnisraum, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verschmelzen. Im Mittelpunkt steht eine begehbare Museums-Zeitreise durch 20 Jahre SparkassenPark, die Besucherinnen und Besucher durch die legendären Momente der Park-Geschichte führt – mit Bildern, Musik, Emotionen und persönlichen Erinnerungen. Ergänzt wird das Erlebnis durch ein großes Angebot an Family-Entertainment, das bewusst generationenübergreifend angelegt ist und den Tag für Familien ebenso attraktiv macht wie für langjährige Konzertbesucher.

Ein besonderes Highlight ist die Seilbahn über das Gelände, die den SparkassenPark aus einer völlig neuen Perspektive erlebbar macht und für ein außergewöhnliches Eventerlebnis sorgt. Auch musikalisch wird das Jubiläum zu einem besonderen Ereignis: Neben den Mönchengladbacher Bands Plexiphones und Booster kehrt mit The Sweet die Band zurück, die im Jahr 2006 als erste überhaupt auf der Bühne des SparkassenParks stand und damit den Grundstein einer einzigartigen Veranstaltungsära legte.

Den emotionalen Abschluss bildet am Abend eine spektakuläre Drohnen-, Video- und Illuminationsshow mit Höhenfeuerwerk, die die Geschichte des SparkassenParks eindrucksvoll inszeniert – unter Einbindung ausgewählter Beiträge aus der Vergangenheit in Bild und Ton. „Dieses Jubiläum gehört nicht uns allein – es gehört allen Menschen, die den SparkassenPark in den letzten 20 Jahren mit Leben und Begeisterung gefüllt haben“, sagt Michael Hilgers. „Mit unserem Jubiläumstag schaffen wir einen Ort, an dem genau diese Erinnerungen wieder lebendig werden.“

So wird aus 20 Jahren SparkassenPark mehr als ein Jubiläum: eine lebendige Zeitreise – getragen von den Menschen, die sie erlebt haben, und offen für all die, die neue Erinnerungen schaffen wollen.

Tickets für den Jubiläumstag im SparkassenPark sind ab sofort unter www.sparkassenpark.de und www.eventim.de sowie an allen autorisierten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Begleitend startet ab dem 20. Mai die Kampagne #DeinSparkassenParkMoment. Monat für Monat werden persönliche Erinnerungen aus 20 Jahren SparkassenPark sichtbar – in Form von Fotos, Videos und Geschichten aus der Community. Unter allen Teilnehmenden werden Tickets für die Jubiläumsveranstaltung verlost. Ein besonderes Highlight: Unter allen, die ihre Momente teilen und am 3. Oktober vor Ort sind, wird die erste Dauerkarte für zwei Personen in der Geschichte des SparkassenParks für die Saison 2027 verlost.

Weitere Informationen zu allen geplanten Aktionen gibt es unter: www.sparkassenpark.de/20-Jahre