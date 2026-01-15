45.000 Euro für Bildung

Weihnachten, das Fest der Freude, der Familie und der Nächstenliebe. In den beiden Konzerten mit Bachs Weihnachtsoratorium verband das Gürzenich-Orchester diese Botschaft mit festlichen Konzerterlebnissen in der Kölner Philharmonie. Die Konzerte waren eine gemeinsame Initiative des Gürzenich-Orchesters und der Sopranistin Anna Lucia Richter, mit der das Orchester seit langem regelmäßig zusammenarbeitet. Anna Lucia Richter ist eine der Kulturbotschafter*innen von Casa Hogar Deutschland e.V.

Mit dem Weihnachtsoratorium hat das Gürzenich-Orchester Köln nicht nur die Vorweihnachtszeit des Publikums musikalisch bereichert. Ein Anteil der Konzerteinnahmen und Spenden des Publikums sowie beteiligter Künstler*innen kommen einer Institution zu Gute, die seit Jahren junge Menschen unterstützt, die unter schwierigen sozialen und persönlichen Bedingungen aufwachsen: Casa Hogar. Mit der Spendensumme von 45.000 Euro werden Projekte für Mädchen und Frauen und marginalisierten Gruppen in der Region Chocó in Kolumbien ermöglicht, der ärmsten Region Kolumbiens.

Der gemeinnützige Verein Casa Hogar engagiert sich seit 2017 für die Ärmsten der Armen in einer von struktureller Ausgrenzung und Gebietskämpfen illegaler Gruppen gekennzeichneten Region. Fast 40 Prozent der dort lebenden Menschen leben in extremer Armut und nur jede*r dritte Chocoaner*in kann lesen. Mädchen und Frauen sind besonders betroffen. Der Chocó hat eine der höchsten Raten an Teenagerschwangerschaften im Land. Auch häusliche Gewalt und sexuelle Ausbeutung bis hin zur Zwangsprostitution sind weit verbreitet.

Casa Hogar engagiert sich vor Ort, um gerade diesen Mädchen und Frauen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Nach dem Motto »Bilde ein Mädchen und du veränderst die Gesellschaft« ermöglicht Casa Hogar gemeinsam mit lokalen Partnern Schutzräume für die Betroffenen und ermöglicht Schul-, Universitäts- und Weiterbildung.

»Dieses Konzert hat eindrucksvoll gezeigt, was Musik bewirken kann: Sie berührt, verbindet – und bewegt Menschen dazu, Hoffnung weiterzugeben. Dass sich dieses besondere Konzert des Gürzenich-Orchesters mit CASA-HOGAR-Kulturbotschafterin Anna Lucia Richter und anderen fantastischen Solistinnen und Solisten auch durch einen Spendenrekord widerspiegelt, macht mich extrem dankbar.«, so Dr. Theodor Rüber, Gründer und 1. Vorstand Casa Hogar Deutschland e.V.

Während des Konzerts konnte sich das Publikum über die vielfältigen Projekte informieren und auch Spenden abgeben. Das Gürzenich-Orchester ist von der großzügigen Spendenbereitschaft des Publikums überwältigt.

Stefan Englert, Direktor des Gürzenich-Orchesters: »Ich bedanke mich bei unserem Publikum, das es uns mit dem Konzertbesuch und der Spendenbereitschaft ermöglicht, ein besonderes soziales Projekt zu unterstützen. Das Gürzenich-Orchester sieht es als eine Verpflichtung, Musik zu allen Menschen zu bringen und sie mit Klängen zu bewegen. Musik verbindet, jenseits von sozialem und persönlichem Status, unabhängig von der Kultur und dem Ort, von dem unser Leben geprägt wird. Gerade die, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, möchten wir mit der Kraft der Musik erreichen und ihr Leben bereichern.«

Mit den Spenden wird vor allem die Erweiterung des Schulwohnheims »Casa Hogar Niña María« für benachteiligte Mädchen aus ländlichen Gebieten ermöglicht. Hier finden indigene und afrokolumbianische Mädchen aus entlegenen Gebieten ärmster Herkunft ein geschütztes und fröhliches Zuhause. Ein Stipendium ermöglicht ihnen den Schulbesuch sowie themenspezifische Bildungsangebote, die sie langfristig für sich selbst, ihre Heimatgemeinden und den Chocó einsetzen können. Dank einer pädagogisch begleiteten Selbstverwaltung nehmen die jungen Bewohnerinnen von Anfang aktiv an der Gestaltung ihres (Zusammen)Lebens teil. Aktuell gibt es nur Platz für 15 Mädchen. Mit den Spenden kann dieses Wohnheim ausgebaut werden und zukünftig 48 Mädchen aufnehmen.

An das Schulheim anknüpfend sind die beiden weiteren Hauptprojekte von Casa Hogar das Studentinnenwohnheim »Casa Hogar La Paz«, das mittellosen Frauen ein Studium ermöglicht und das Frauenhaus »Casa Hogar de La Mujer« als Zufluchtsort mit rechtlicher Beratung und psychosozialer Unterstützung.

Das Gürzenich-Orchester und Casa Hogar bedanken sich bei allen für die großzügigen Spenden, die diese wichtigen Projekte ermöglichen und so Zukunft für Mädchen und Frauen in der Region Chocó schaffen.