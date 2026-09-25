80 Jahre Elton John

Pünktlich zum 80. Geburtstag von Sir Elton John am 25. März 2027 feiert mit „Rocket Man – Das Elton John Biopical“ eine neue Bühnenshow Weltpremiere in Köln und geht – nach insgesamt vier Spieltagen in der Rheinmetropole - anschließend ab Mai auf große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Am 25. März 1947 erblickte Reginald Kenneth Dwight im Londoner Vorort Pinner das Licht der Welt und entwickelte sich spätestens seit den frühen 70ern zu einer der schillerndsten Figuren im Popbiz. Der britische Sänger, Pianist und Komponist zählt mit mehr als 300 Millionen verkauften Tonträgern zu den Top fünf Interpreten mit den meistverkauften Tonträgern weltweit. Elton John ist zudem einer der wenigen Künstler, denen es gelungen ist, alle wichtigen Darstellerpreise in der amerikanischen Unterhaltungsindustrie abzuräumen – mehrere Grammys (den ersten 1987 für das Lied „That’s What Friends Are For“), zwei Oscars (den ersten 1995 für das Lied „Can You Feel The Love Tonight“), einen Tony Award (2000 für das Musical „Aida“) und einen Emmy (2024 für das Konzertspecial „Elton John: Farewell from Dodger Stadium“).

Sein Repertoire reicht von Balladen über Rock- und Rock’n‘Roll-Titel bis hin zu gospelartigen Blues– und Boogie-Nummern. Er feierte seine ersten Erfolge in den 1960er Jahren; sein Durchbruch gelang ihm 1970 mit dem Album „Elton John“, dessen Lied „Your Song“ zum Welthit wurde. Die zweistündige musikalische Hommage „Rocket Man – Das Elton John Biopical“ von Erfolgsproduzent Oliver Forster (u. a. „FALCO – Das Musical“, „That´s Life – Das Sinatra-Musical“ und „Beat It! – Die Erfolgsshow über den King of Pop!) verbindet auf eindrucksvolle Weise biografisches Schauspiel mit spektakulären Konzertmomenten.

„Schrille Outfits, eine unverwechselbare Stimme und vor allem sein Klavier: Kaum ein Künstler hat Popgeschichte so sehr geprägt wie Sir Elton John. Zum 80. Geburtstag des britischen Ausnahmekünstlers bringen wir seine außergewöhnliche Lebensgeschichte und vor allem aber sein musikalisches Vermächtnis noch einmal zurück auf die Bühne. Live, bunt, emotional und, natürlich ist die Show vollgepackt mit den größten Hits des unnachahmlichen Sängers, dargeboten von einem grandiosen Hauptdarsteller, einer 5-köpfigen Live-Band, sowie einem erstklassigen Ensemble“, so der Produzent Oliver Forster.

Von den ersten Schritten des schüchternen Reginald Dwight am Klavier bis zur schillernden Weltkarriere als Elton John und schließlich zu einem der größten und einflussreichsten Popstars aller Zeiten. Prägende Stationen wie der legendäre Auftritt im Troubadour, der gemeinsame Aufritt mit John Lennon im Madison Square Garden, die legendären Konzerte im Dodger Stadium und Live Aid werden ebenso lebendig wie die persönlichen Höhen und Tiefen hinter dem Ruhm. Dazu erklingen Welthits wie „Rocket Man“, „Your Song“, „Tiny Dancer“, „Bennie and the Jets“, „Crocodile Rock“, „Candle in the Wind“ und „I’m Still Standing“ – live gespielt von einer hochkarätigen Rockband.

„Rocket Man“ ist weit mehr als eine Tribute-Show – es ist eine tief beeindruckende wie mitreißende Hommage an eine der größten Ikonen in der Musikgeschichte. Aufwendige Projektionen, originalgetreue Kostüme und eine mitreißende Konzertatmosphäre lassen die Welt von Elton John lebendig werden und verbinden sich zu einer außergewöhnlichen Bühnenshow.

Doch hinter Glitzer, Glamour und Welthits steht vor allem die Geschichte eines Menschen: eine bewegende Reise zwischen Selbsterschaffung und Selbstzweifel, zwischen Ruhm, tiefem Absturz und dem mutigen Weg zurück ins Leben. Einen besonderen Platz nimmt dabei die legendäre musikalische Partnerschaft mit Bernie Taupin ein, aus der zahlreiche Songs hervorgingen, die bis heute Generationen prägen.

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Zwei Männer, zwei Räume – und eine außergewöhnliche Partnerschaft

Die Geschichte von Elton John ist untrennbar mit Bernie Taupin verbunden. Was 1967 mit einer ungewöhnlichen Begegnung beginnt, entwickelt sich zu einer der erfolgreichsten Songwriting-Partnerschaften der Musikgeschichte: Taupin schreibt die Texte, Elton John komponiert die Musik – häufig getrennt voneinander. Aus zwei kreativen Welten entstehen Songs, die schließlich Millionen Menschen erreichen und ganze Konzertarenen füllen. „Rocket Man“ macht diesen außergewöhnlichen Entstehungsprozess ebenso erlebbar wie die persönliche Entwicklung hinter der Bühnenfigur und zeigt, wie aus stillen Momenten am Klavier eine weltumspannende Show werden konnte. Eine besondere Klammer bildet dabei das Dodger Stadium: 1975 feierte Elton John dort vor zehntausenden Menschen einige seiner legendärsten Konzerte, 2022 kehrte er für seine Abschiedskonzerte an denselben Ort zurück – fast fünf Jahrzehnte Musikgeschichte zwischen zwei Auftritten.

Von der Bühnenikone und der zeitlosen Kraft seiner Musik

Elton John gehört zu den wenigen Künstlern, deren Musik längst über einzelne Epochen und Generationen hinausgewachsen ist. Seine Songs wurden zu Evergreens, seine Melodien zu festen Bestandteilen der internationalen Popkultur. Dabei bewegte sich der Musiker mühelos zwischen Rock, Rock’n’Roll, Pop, Blues und Gospel und entwickelte über Jahrzehnte eine unverwechselbare musikalische Handschrift. Seine eigene Leidenschaft für die Musik fasste Elton John einmal prägnant zusammen: „I live, eat, sleep, breathe music.“

Genau diese außergewöhnliche musikalische Energie steht im Zentrum von „Rocket Man“. Die Produktion möchte nicht allein an die großen Erfolge eines Weltstars erinnern, sondern spürbar machen, warum seine Musik bis heute eine solche Strahlkraft besitzt. Elton Johns Werk verbindet Generationen und schafft dabei etwas, das nur wenigen Künstlern gelingt: Songs, die in ihrer Zeit entstehen und dennoch zeitlos bleiben. „Rocket Man“ macht diese anhaltende Faszination zum gemeinsamen Erlebnis und lädt das Publikum dazu ein, Elton Johns Musik nicht nur zu hören, sondern sie gemeinsam neu zu erleben.

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C.J. Marvin als Elton John

Der international gefeierte Musiker und Elton John-Performer C.J. Marvin brilliert als Elton John in seinen ausgefallenen, farbenfrohen Kostümen und spielt selbst live am Klavier. C.J. wurde persönlich zu Eltons Mailänder Konzerten im Teatro-Tenda Palatrussardi eingeladen. Während er zusammen mit Elton und der Band in der Hotellobby auf die Limousinen wartete, setzte sich C.J. an den Flügel und begann, ein wenig mit Ausschnitten aus einigen von Eltons Songs herumzuspielen. Nachdem er die spontane Darbietung des jungen C.J. Marvin gehört hatte, bemerkte Elton John: „Du bist der beste Elton, den ich je gehört habe!“

Erfolgskonzept der Musical-Biographien: „Biopicals“

Der Passauer Erfolgs-Produzent und Veranstalter Oliver Forster (COFO Entertainment) hat sich mit Musical-Biographien über internationale Musiklegenden ein großes Publikum im deutschsprachigen Raum erarbeitet. Als Tourveranstalter war er unter anderem an Produktionen wie „ELVIS – Das Musical“, „all you need is love! – Das Beatles-Musical“ und „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ beteiligt. Bei den Eigenproduktionen über Weltstars wie Michael Jackson („BEAT IT!“), Frank Sinatra („That’s Life“) und Falco („FALCO – Das Musical“) setzt COFO Entertainment ebenfalls auf die Verbindung von musikalischer Live-Performance und biografischem Storytelling. Mit „Rocket Man – Das Elton John Biopical“ wird dieses Konzept nun um die Lebensgeschichte und das musikalische Vermächtnis von Elton John erweitert.

Termine:

Mi, 24.03.2027, 20 Uhr | Preview Köln / Motorworld Showtheater

Do, 25.03.2027, 20 Uhr | Weltpremiere Motorworld Showtheater

Sa, 27.03.2027, 20 Uhr Köln / Motorworld Showtheater

So, 28.03.2027, 15 Uhr Köln / Motorworld Showtheater

Tickets unter www.rocket-man.show