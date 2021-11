Ausschließlich weibliches Line-Up

Es gehört zur jährlichen Festivalsaison wie lange Kloschlangen, mieses Wetter, warmes Dosenbier, Handbrot und ungewaschene Haare: Die meist vergebliche Suche nach den weiblichen Acts im Line Up der großen deutschen und internationalen Festivals. Auch in diesem Jahr machten die Festival-Urgesteine wieder Negativ-Schlagzeilen mit einem extrem männlich dominierten Line Up und einem Frauenanteil von oft unter 10 Prozent. Den Musikerinnen ist damit die Sichtbarkeit verwehrt – denn: es gibt sie! Carolin Kebekus wünscht sich daher: „Frauen können Vorbilder sein für andere, und Mädchen sehen, dass auch sie Rockstars sein können.“

Diese Sichtbarkeit wollen die Veranstalter mit dem „DCKS Festival“ am 06. Juni 2022 erzeugen. Was Mitte Juli 2021 in der „Carolin Kebekus Show“ im Ersten als Reaktion auf die mangelnde Repräsentation von Frauen in der Musikindustrie begann, nimmt nun Gestalt an. Die Idee, ein Festival mit einem ausschließlich weiblichen Line Up zu machen, wird – auch dank der überwältigenden und positiven Resonanz von deutschen Musikerinnen, VeranstalterInnen und Agenturen – an Pfingstmontag im Kölner Tanzbrunnen umgesetzt.

Dabei steht die Vision, dass Frauen durchaus auch auf Festivals den Ton angeben können, im Vordergrund. Natürlich sollen nicht nur bereits einem breiteren Publikum bekannte Musikerinnen, sondern auch Newcomerinnen und Sängerinnen mit ersten Erfolgen zwischen Pop, Indie und Hip Hop vertreten sein. Zusagen gibt es bislang u.a. Von Lea, Mine, Luna, Annie Chops und den No Angels. Natürlich spielen auch Carolin Kebekus selbst sowie weitere musikalische Newcomerinnen eine tragende Rolle bei der Veranstaltung.

Neben dem Musikprogramm auf der Haupttribühne wird es Gespräche mit namhaften Künstlerinnen der Musik- und Entertainmentbranche auf einer weiteren Bühne geben. Hierbei sollen Gründe für die Unterrepräsentation von Frauen, aber auch Lösungen erörtert werden. „In der Comedy-Branche gibt es das gleiche Problem“, so Carolin Kebekus, „und so freuen wir uns, dass wir Hazel Brugger als erste Talk-Gästin gewinnen konnten.

Männer sind übrigens ausdrücklich erwünscht, dieses Mal jedoch halt nur im Publikum.

„DCKS Festival“, 06.06.2022, 14-22h, Tanzbrunnen, weitere Infos unter: www.dcks-festival.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!