Bester Comedy-Newcomer

Der Deutsche Comedypreis in der Kategorie „Bester Newcomer“ geht 2026 an Björn von Morgenstern. Überreicht wurde die Auszeichnung von Torsten Sträter nach Morgensterns Auftritt bei der 1LIVE Comedy-Nacht XXL am heutigen Samstagabend (24.10.) in der Kölner Lanxess Arena. Der Nachwuchspreis ist jährlich wichtiger Bestandteil des Deutschen Comedypreises, der junge Talente im Comedybereich fördert.

Erst vor rund 2 Jahren hat er seinen Job gekündigt, um Comedian zu werden. Seitdem ist viel passiert. Er war Finalist des NightWash Talent Award, ist Host der neu aufgelegten 1LIVE Generation Gag-Staffel und war gerade in den Arenen bei den 1LIVE Comedy-Nächten XXL dabei.

Die Begründung der Jury des Deutschen Comedypreises lautet: „Björn von Morgenstern hat sich in nur zwei Jahren an die Spitze der Comedy Champions League gespielt. Wie er das geschafft hat? Mit unfassbar viel Talent, Charme und dem goldrichtigen Gespür dafür, mit seinem Publikum zu interagieren. Sowohl in seinen Shows, als auch auf seinen erfolgreichen Social Media Kanälen. Auch hat er unglaublich hart dafür gearbeitet! In den ersten anderthalb Jahren tritt er rund 450 Mal auf, fährt durch die ganze Republik für ein paar Minuten auf der Bühne. Am 28. Oktober hat er damit bereits das erreicht, wovon viele Comedians ihr ganzes Leben lang träumen. An diesem Tag wird er sein Solo in der Kölner Lanxess Arena spielen– nur gut zwei Jahre nach seinem Debüt.

Der Deutsche Comedypreis wird vom COLOGNE COMEDY FESTIVAL gestiftet und ausgerichtet.

Weitere Infos und Tickets unter: comedy.cologne.

Über das COLOGNE COMEDY FESTIVAL

Zwischen dem 20. Oktober und 08. November 2026 präsentieren sich beim 36. COLOGNE COMEDY FESTIVAL die größten Stars und spannendsten Newcomerinnen und Newcomer aus Stand-Up, Kabarett und Satire in ganz Köln. Mit über 30 Spielorten und mehr als 150 Veranstaltungen wie Solos, Mix-Shows, Comedy Readings, Kino Specials, Open-Mics und Live-Podcasts ist es das größte Comedyfestival Deutschlands, das jedes Jahr über 70.000 Besucherinnen und Besucher an.