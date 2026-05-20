BOHEI Festival 2026

Die Sparkasse KölnBonn und die gemeinnützige Imhoff Stiftung fördern mit jeweils 25.000 Euro das diesjährige BOHEI Festival des Kölner COMEDIA Theaters. Es findet vom 21. bis 24. Mai 2026 statt. BOHEI ist ein partizipatives Festival und bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Bühne für ihre künstlerischen Arbeiten. Mehr als 100 Darstellende im Alter von 7 bis 25 Jahren zeigen in diesem Jahr ihre Ergebnisse. Das BOHEI Festival geht 2026 mit einem weiterentwickelten Konzept an den Start. Zehn Kollektive des COMEDIA Theaters haben sich ein Jahr lang mit dem Motto "Wendepunkte" auseinandergesetzt und präsentieren ihre Arbeiten nun erstmals beim Festival. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Welche Momente verändern alles? Wann schlägt etwas in eine neue Richtung um? Und welche Wendepunkte prägen unser persönliches Leben ebenso wie unsere Gesellschaft?

× Erweitern Foto: COMEDIA Das Team des BOHEI-Festivals mit den Sponsoren

Offenes Festivalerlebnis für die ganze Stadtgesellschaft

Die Kollektivstücke sind in diesem Jahr enger getaktet und nahezu im Stundentakt zu erleben. Zugleich beginnt das Festival später am Tag, und auch das Rahmenprogramm ist offener angelegt als in den Vorjahren. Der Gedanke dahinter: BOHEI soll für die Stadtgesellschaft noch einfacher zugänglich sein. Besucherinnen und Besucher können spontan ins COMEDIA Theater kommen, sich treiben lassen und das Festival ganz ohne Anmeldung entdecken. Alles findet unter einem Dach statt – mit Theater, Tanz, Spiel, Musik, Ausstellungen und interaktiven Formaten. Mitmachen kann das Publikum unter anderem bei einem Zeichenkurs, einem Kreativmarkt, auf einem Bobbycar-Parcours und bei Nachgesprächen zu allen Stücken. Darüber hinaus gibt es Musik von DJs sowie zwei Ausstellungen. So entsteht an vier Tagen ein offenes Festivalerlebnis, das junge künstlerische Perspektiven sichtbar macht und Begegnung, Austausch und Teilhabe fördert. Details finden sich auf der Website des Festivals.

Theaterfestival als Baustein einer breiten Bildungsförderung

Cathrin Dauven, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse KölnBonn, betont die besondere Bedeutung des Festivals: "Das BOHEI Festival zeigt eindrucksvoll, was kulturelle Bildung leisten kann. Junge Menschen setzen sich kreativ mit Themen auseinander, die sie und unsere Gesellschaft bewegen und bringen ihre Perspektiven auf die Bühne. Dass das Festival in diesem Jahr noch offener gestaltet ist und die Menschen in Köln ganz unkompliziert daran teilhaben können, ist ein starkes Signal. Genau solche Projekte fördern Begegnung, stärken Selbstvertrauen und eröffnen neue Blickwinkel. Deshalb unterstützen wir BOHEI sehr gerne."

Starke Partnerschaft für Bildungsprojekte

"Gemeinsam stark" – unter diesem Motto haben sich die Sparkasse KölnBonn und die gemeinnützige Imhoff Stiftung bereits 2022 zusammengetan, um Bildungsprojekte in Köln zu fördern und gemeinsam noch mehr zu erreichen. Durch diese Kooperation sind seitdem bereits zahlreiche Projekte unterstützt worden. Das BOHEI Festival ist ein weiterer wichtiger Baustein dieser Partnerschaft. Einen Überblick über die gemeinsamen Projekte gibt die Website hiermitherz.de.