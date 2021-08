Das Bootshaus is back

Nach 1,5 Jahren Corona bedingter Schließung eröffnet das Bootshaus im September wieder seine Pforten und wartet mit einem Programm auf, das von internationalen Künstlern gespickt ist. Den Auftakt macht der bekannte US-amerikanische Trap-DJ Carnage, der vor allem für seine Live-Auftritte bei großen Festivals wie Tomorrowland und Ultra Music Festival bekannt ist und mit DJs wie Steve Aoki und Marshmello zusammenarbeitet.

Das Team rund um Geschäftsführer Tom Thomas hat die Zeit der Schließung nicht untätig verstreichen lassen und das Bootshaus einem Facelift unterzogen. Dabei wurde ein neues DJ-Pult gestaltet und LED-Walls installiert, die die Lichtshow auf ein neues Level bringt. Ein Konzept für einen neuen, vierten Dancefloor wird aktuell ebenfalls umgesetzt.

„Wir waren immer davon überzeugt diese schwere Zeit zu überstehen. Wir haben ein loyales, topmotiviertes Team, ein tolles Verhältnis zu den Künstlern und eine einzigartige Community die uns stets supportet. Wir alle haben auf den Moment der Wiedereröffnung hingearbeitet und ein unvergleichliches Spektakel versprochen. Genau das liefern wir jetzt ab, mit funktionierendem Hygienekonzept“ erklärt Geschäftsführer Tom Thomas. Das Bootshaus-Team geht dabei sogar einen Schritt weiter, als es laut offiziellen Vorgabenmüsste. Mit dem eigenen „3G+“ Ansatz soll ein Maximum an Sicherheit gewährleistet werden: Genesene und Geimpfte müssen dabei zusätzlich einen negativen Schnelltestvorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist, alle anderen benötigen einen negativen PCR Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. „Damit möchten wir sicherstellen, dass sowohl unsere Gäste als auch Mitarbeiter und Künstler so gut es geht geschützt werden. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, die Inzidenzen niedrig zu halten und trotzdem einen weitestgehend normalen Alltag zu erhalten“, so Tom Thomas.

Das geht diese Woche noch

Der Vorverkauf hat bereits begonnen, einige Events sind schon jetzt ausverkauft. Binnen 24Stunden wurden über 5.000 Tickets verkauft. Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 02.09.2021, mit einem internationalen Top-Act statt: Diamanté Anthony Blackmon, besser bekannt unter seinem DJ-Namen Carnage, hat sich seit Jahren als Pionier im Trap-Genre einem Namen in der EDM-Szene gemacht. Er arbeitete mit DJs wie Steve Aoki und Borgore und Künstlern wie Lil Pump, Migos und Mac Miller zusammen.

Am Freitag, 03.09.2021, ist der niederländische Künstler Reinier Zonneveld live on stage. Techno-DJ Zonneveld startete seine Karriere mit dem komponieren klassischer Musikstücke, bevor er mit der Produktion elektronischer Tracks begann. Es folgten schnell Veröffentlichungen auf Oliver Koletzkis Stil vor Talent, Carl Cox' Intec und Richie Hawtins Minus, sowie zwei offizielle Remixe für die Elektronik-Legende Moby. Er ist bekannt dafür, seine Live-Sets spontan während seiner Auftritte zu konstruieren und hinterlässt begeisterte Fans auf der ganzen Welt.

Das Auftaktwochenende schließt am Samstag, 04.09.2021, Top-Act DJ Snake. Der französische DJ und Musikproduzent ist ebenfalls eine Größe der EDM-Szene und hat sich vor allem in den Genres Trap und Future-Bass einen Namen gemacht. Seine Sets bringen die Fans regelmäßig zum Toben, nicht nur im Bootshaus sondern auch auf internationalen Festival-Bühnen wie dem Coachella oder beim Ultra Music Festival in Miami. Sein internationaler Nummer-Eins-Hit „Turn Down For What“, aufgenommen mit dem Rapper LilJon, war 2014 mit über 9 Millionen Downloads/Streams und über 188 Millionen Views die meistverkaufte Dance-Single des Jahres und bescherte DJ Snake gleich fünf Platinauszeichnungen.

Der September im Bootshaus

Freitag, 10.09.2021 Madness: The Return

Madness: The Return Freitag, 17.09.2021 Bootshaus Opening: Nibirii w. Neelix / T78

Bootshaus Opening: Nibirii w. Neelix / T78 Samstag, 18.09.2021 Bootshaus Opening: Tchami

Bootshaus Opening: Tchami Freitag, 24.09.2021 Inurface Massive: Chapter Zero

Inurface Massive: Chapter Zero Samstag, 25.09.2021 Bootshaus Opening: Blacklist

Alle weiteren Veranstaltungen unter: www.bootshaus.tv

