„God save the Mett“ forderte das Ensemble von „Deine Sitzung“ 2019. Nach Pause im letzten Jahr reist die alternative Karnevalssitzung wieder zurück in die Zeit des goldenen Metts und der spektakulären Rekorde. In dieser Session kämpft Elke Pohn gegen das Kölsch-Verbot. Mirlene Boes zeigt im Opiumkeller Mettropolis, dass ebasa Lindbergh als erster Mensch am Blauen Band über den Rhein fliegt. Udo Schild besiegt die spanische Grippe und das Winkemariechen winkt am schwarzen Freitag dem Dow Jones nach. Dazu spielt das Salon-Orchester der Liebe den Charleston, Zwölftonmusik und dadaistische Tuschs, und die Pink Poms bringen burleske Tänze auf die Bretter.

Zu den Veranstaltungen im Brunosaal und in den Balloni-Hallen kommen wechselnde Gäste wie Philipp Oebel, Rene Steinberg, Jan van Weyde, Jürgen Becker oder Barbara Ruscher als moderne Houdinis. Aber Star des Abends wird natürlich einmal mehr das Mett sein – so stellte sich durch einen sensationellen Dachbodenfund im Kölner Norden heraus, dass Mett in den 1920-er Jahren deutlich würziger und grüner war. Darauf ein dreifaches: Backen, Hacken und Mett! Gaffel und Deine Sitzung sind seit 2009 eng verbunden. Die Produktpalette der Brauerei kommt auf den Veranstaltungen zum Ausschank. „Wir freuen uns, dass die Corona-bedingte Unterbrechung nichts an Kreativität eingebüßt hat“, sagt Gaffel Produktmanager Sebastian Lenninghausen.

„Deine Sitzung“, 14.-30.01., Brunosaal & 11.-13.02., Balloni Hallen, Tickets ab sofort im Vorverkauf unter: www.deine-sitzung.de

