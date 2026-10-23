Erinnerung in Bewegung

In der begehbaren Tanzinstallation „Love Eat (never) Sleep“ beschäftigt sich IPtanz mit Erinnerung, Identität und kollektiver Wahrnehmung. Vier Tanzende und das Publikum teilen sich den Bühnenraum. Ein mit Luft gefülltes Bühnenbild verändert dabei seine Gestalt zwischen Zelt, Blase und Ruine.

Unter der choreografischen Leitung von Ilona Pászthy untersucht das Ensemble den Körper als Archiv und die Bedeutung von Ritualen. Interviews mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und Generationen fließen in die Arbeit ein. Das Publikum kann sich im Raum bewegen und eigene Perspektiven auf das Geschehen wählen.

Die Kölner Vorstellung bietet Audiodeskription und eine vorgeschaltete Tasttour. Dafür ist wegen begrenzter Plätze eine Anmeldung erforderlich. Nach den Aufführungen stehen die Beteiligten für Gespräche über ihre Arbeit zur Verfügung.

INFO 28.11.2026, 20h, Einführung und Tasttour 19.15h, Barnes Crossing im Kunstzentrum Wachsfabrik, Industriestr. 170, 50999 Köln, 18€, erm. 11€, Tanzcard-Inhaber, Alanus-Studierende und Kinder unter zwölf Jahren 6€, Begleitpersonen frei. Tickets: karten@ip-tanz.com, Anmeldung zur Audiodeskription: Tel. 0157-57930117, www.ip-tanz.com