"Kölsche Filmmatinée"

Am Montag, den 8. Mai 2023 um 18.30h zeigt die „Kölsche Filmatinmée“ als "Special" 107 Minuten aus dem Konzert zu 750 Jahre Kölner Dom - „Am Dom zo Kölle“. Mit den Bläck Fööss, dem Jugendchor St. Stephan, King Size Dick, der Schäl Sick Brass Band, Helga Raunick, Odecathon, Cornel Wachter und seinem Chor der Bauleute der Dombauhütte, dem Jugendblasorchester NRW, dem Kölner-Männer-Gesang-Verein - alles unter der Moderation von Reinold Louis.

Am Sonntag, den 14. Mai um 11.30h wird anlässlich des Geburtstages von Trude Herr ihr Erfolgsstück „Scheidung auf Kölsch“ gezeigt.

Die Handlung spielt im Herrenzimmer eines Miederwarengeschäfts. Katharina Engel ist Inhaberin des gut gehenden Miederwarengeschäfts „Wohlform“. Als ihr Mann Hubert, ein biederer Beamter, in den Verdacht gerät, sie zu betrügen, gerät ihre heile Welt aus den Fugen. Kurzerhand engagiert sie einen Privatdetektiv, um sich Gewissheit zu verschaffen. Doch der ist weniger an Fakten als an Katharinas Geld interessiert und spannt ihre Angestellte Lisa, den Fensterputzer Herrn Salewsky und Katharinas spießige Freundin Adele ohne deren Wissen für seine Zwecke ein.

Beide Veranstaltungen finden im Odeon Kino, Severinstraße 81, 50678 Köln statt.

