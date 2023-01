Anlässlich des Abschieds von Bömmel und Erry von der Bläck Fööss-Dauerbühne zeigt die „Kölsch Filmmatinée“ das Filmdokument „Porträt der kölschen Musikgruppe - De Bläck Fööss von 1978“ plus Musikclips aus dem Bläck Fööss-Archiv, ausgewählt vom Bläck Fööss-Archivar Andreas Räder am Sonntag, 12.02. um 11.30h im Odeon-Kino, Severinstr. 81. Karten täglich ab 16 Uhr unter Tel. 0221-31 31 10 oder an der Kinokasse.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!