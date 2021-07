Highlight für Leseratten

2020 fand das Kölner Bücherfest erstmals in den Hallen der Michael Hornbach Stiftung in der Südstadt statt. 150 Menschen fanden trotz der Corona-Einschränkungen den Weg dorthin und waren begeistert. Auch in diesem Jahr lädt das Kölner Bücherfest wieder ein, um dem Publikum die breite Begegnung mit der Literatur, Kunst und Aktion zu ermöglichen. Vor Ort gibt es neben Lesungen und Gesprächen zahlreiche weitere Anregungen, interessante Informationen und Verkauf. Für diese Ausgabe haben sich bereits Gerd Köster, Christoph Gottwald, Christine Westermann, Ingeborg Gleichauf, Markus Gabriel und Gert Scobel angekündigt.

„2. Kölner Bücherfest“, Do 22.08., ab 11h, Michael Hornbach Stiftung, Wormser Str. 23 (Südstadt), Tel. 0177-642 58 33, www.forum-independent.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!