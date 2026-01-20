Mit den Hollywood Vampires geht im Sommer 2026 eine der prominentesten Rock-Supergroups erneut auf Tour. Im August wird die Band um Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry (Aerosmith) und Tommy Henriksen (Crossbone Skully, Gitarrist Alice Cooper) drei exklusive Arena-Shows absolvieren, am Freitag, den 28.08.2026, in der LANXESS arena in Köln.

Zuletzt begeisterten die Hollywood Vampires 2023 hierzulande mit energiegeladenen Live-Shows, wie auch der 2023 erschienene Konzert-Mitschnitt „Live in Rio“ (erschienen bei earMUSIC/Edel) demonstriert. Seit „Rise“ von 2019 finden auch Eigenkompositionen Platz in dem abwechslungsreichen Liveset, das aber weiterhin mit einigen der größten Rock-Klassiker wie „Heroes“ (David Bowie), „School’s Out“ (Alice Cooper), „Walk This Way“ (Aerosmith) oder „Baba O‘ Riley“ (The Who) gespickt ist.

„Am Anfang ging es uns darum, unsere in den siebziger Jahren verstorbenen, trinkfesten Freunde zu ehren: Jimi Hendrix, John Bonham, Jim Morrison und all die anderen“, offenbarte Alice Cooper in einem Interview. „Deshalb stellten wir 2015 eine Kneipenband zusammen.“ Hollywood Vampires war der Name eines Promi-Trinker-Clubs in Los Angeles, den Cooper in den 1970ern mitgegründet hatte.

2015 erschien mit „Hollywood Vampires“ das erste Werk der Rock-Supergroup, an dem auch Paul McCartney, Dave Grohl, Slash, Brian Johnson und Zak Starkey beteiligt waren. Seitdem sind die bereits erwähnten Longlayer „Rise“ (2019) und „Live in Rio“ (2023) veröffentlicht worden.

Die Hollywood Vampires spielen am Freitag, den 28.08.2026, eine NRW-exklusive Show in der LANXESS arena. Der allgemeine Vorverkauf startet am 23.01.2026 um 10.00 Uhr.