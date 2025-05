Mit Alle lieben Touda kommt ein Film über Widerstand, Freiheit und Selbstbestimmung am 29. Mai 2025 in die deutschen Kinos. Die marokkanische Produktion ist ein bewegendes Drama, das die Geschichte einer mutigen jungen Frau erzählt, die sich ihren Traum von künstlerischer Freiheit und Selbstverwirklichung in einer von patriarchalen Strukturen geprägten Gesellschaft zu erfüllen sucht. Mit kunstvollen Bildern, eindrucksvoller Musik und Toudas kraftvoller Stimme nimmt der Film die Zuschauer mit auf eine emotionale Reise.

Touda, verkörpert von der talentierten Schauspielerin Nisrin Erradi, träumt davon, als Sheika – eine traditionelle marokkanische Sängerin – Lieder über Widerstand, Liebe und Emanzipation zu singen. Um sich diesen Traum zu erfüllen, muss sie jedoch einen harten Weg gehen: Sie verdient ihr Geld mit Auftritten in Bars ihrer kleinen Provinzstadt, wo sie den lüsternen Blicken der Männer ausgesetzt ist, während sie gleichzeitig für ihren gehörlosen Sohn sorgt. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, sich als Künstlerin zu befreien und anerkannt zu werden, aber auch ihrem Sohn eine bessere Zukunft zu ermöglichen, da er auf dem Land keine Chancen auf Bildung oder Förderung hat. Da Touda selbst nicht lesen kann und immer wieder auf die Hilfe ihrer Freundin angewiesen ist, fasst sie den Entschluss, ihre Heimatstadt zu verlassen und in die pulsierenden Straßen von Casablanca zu ziehen. Dort hofft sie nicht nur, ihren Traum als Sheika zu verwirklichen, sondern auch ihren Sohn auf eine spezielle Schule zu schicken, wo er Gebärdensprache lernen kann. Doch auch in der Großstadt muss sie sich in einer von Männern dominierten Welt behaupten.

Alle lieben Touda gewährt einen ehrlichen und bewegenden Einblick in die Herausforderungen einer Frau, die zwischen traditionellen Erwartungen und ihrem Wunsch nach individueller Freiheit gefangen ist.