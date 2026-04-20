Was bedeutet es, in der heutigen, restriktiven Welt Mädchen zu sein? Der Dokumentarfilm „Girls Don't Cry“ handelt von der Sehnsucht von sechs Mädchen aus sechs Ländern nach einem selbstbestimmten Leben in Freiheit, ihrem Wunsch, sich zu verlieben, ohne Bevormundung, ohne Macht über ihren Körper, mit gleichen Rechten. Wir sehen Nancy, Sheelan, Selenna, Nina, Paige und Sinai, 14-16 Jahre alt, bei ihren selbstbewussten Entscheidungen in schwierigen Situationen, bei ihrem mutigen Kampf gegen brutale Traditionen wie die Beschneidung, gegen gesellschaftliche Zwänge und Druck, gegen Schönheitswahn und Vorurteile. Dies alles mitten in der Krise Pubertät, wo Mädchen jung, unbeschwert und cool sein wollen, trotz und vielleicht gerade angesichts von Trauma und Verlust.

DOK Premiere in Anwesenheit von Regisseurin Sigrid Klausmann und Produzent Walter Sittler, 28.04., 20h, Odeon Kino Köln