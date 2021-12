Großes Jubiläum

Der CINEDOM, Kölns größtes Kino, feiert am 20. Dezember sein 30-jähriges Jubiläum. Aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens und der Entwicklung der Inzidenzzahl verzichtet der CINEDOM auf eine große Feier am Geburtstag und wird stattdessen das neue Jahrzehnt im kommenden Jahr mit zahlreichen Aktionen, Angeboten und neuen Services zelebrieren.

„Der CINEDOM gehört zu den wichtigsten Kulturstandorten in Köln und ist das drittgrößte Kino in Deutschland. Mit neuster Technik und herausragendem Komfort haben wir immer alles dafür gegeben, dass Filme bei uns zum unvergleichlichen Erlebnis werden“, erklärt CINEDOM-Geschäftsführer Holger Pfaff. „Auf diesem Status haben wir uns nie ausgeruht und werden es auch in den nächsten 30 Jahren nicht tun.“

Der CINEDOM hält am 20. Dezember zahlreiche Überraschungen für seine Gäste bereit: An den Snacktheken erhalten BesucherInnen jeweils eine kleine Tüte Popcorn gratis. Gleichzeitig haben Follower des CINEDOM auf Social Media die Chance besondere Preise zu gewinnen. Dafür müssen sie lediglich ihren schönsten CINEDOM Moment aus den letzten 30 Jahren unter dem entsprechenden Beitrag kommentieren. Vor den Filmvorstellungen können sich Gäste außerdem eine weitere kleine Tüte Popcorn mit der App „REDyPLAY“ erspielen, die zum Jubiläum neue Minispiele im „30 Jahre Branding“ bieten.

Zum Start in das nächste Kinojahrzehnt investiert der CINEDOM in seine Weiterentwicklung und in den digitalen Auftritt. So arbeitet das Kino derzeit an dem Relaunch seiner Website sowie der Einführung einer eigenen App, über die schon bald unter anderem Tickets bequem mobil gekauft werden können. „Das Kinoerlebnis beginnt bereits vor dem Kinosaal und immer mehr Gäste erreichen uns digital. Deshalb erweitern wir unsere bestehenden Angebote und richten diese stärker an den Bedürfnissen unserer KundInnen aus“, so Pfaff.

Der CINEDOM wurde am 20. Dezember 1991 als erstes Gebäude im Mediapark eröffnet und war das Herzensprojekt des ehemaligen Filmproduzenten Bernd Eichingers. Seitdem entwickelt sich das Kino stetig weiter und ermöglicht seinen Gästen mit einem vielfältigen Programm, besonderem Komfort und modernster Technik ein emotionales Kino- und Filmerlebnis. Bis heute bietet der Cinedom ein Kinoerlebnis für Jung, Alt sowie die ganze Familie und ist Austragungsort großer Filmpremieren, wie von „Fast & Furious“, „Alexander“ oder „Kroos“.

Weitere Infos unter: www.cinedom.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!