Gürzenich Orchester Köln: FABELHAFT

Auf dem Programm stehen Gustav Mahlers Sinfonischer Satz Blumine und seine Lieder aus »Des Knaben Wunderhorn» mit der Kölner Mezzosopranistin Anna Lucia Richter. Im zweiten Teil erklingt Franz Schuberts Sinfonie Nr. 6 in C Dur. Außerdem wird das Programm im Rahmen von »Bock auf Klassik?!« für junge Erwachsene am 30.Juni 2025 aufgeführt.

Anna Lucia Richter hat sich international als vielseitige Mezzosopranistin in den Bereichen Lied, Oper und Konzert etabliert und ist regelmäßig zu Gast beim Gürzenich-Orchester. Ihr breitgefächertes Repertoire reicht von Bachs Oratorien und Berlioz’ Orchesterwerken über die Lieder von Schubert, Wolf und Brahms bis hin zu den wichtigen Rollen ihres Stimmfachs in den Opern Monteverdis, Mozarts, Bizets und Strauss’ und Zeitgenössischem von Reimann und Rihm. Die Sängerin konzertiert regelmäßig mit herausragenden Klangkörpern wie den Wiener Philharmonikern, dem London Symphony Orchestra und unter Dirigenten wie Paavo Järvi, Klaus Mäkelä, Franz Welser-Möst und Herbert Blomstedt. Anna Lucia Richter ist Preisträgerin desrenommierten Borletti-Buitoni Trust und engagiert sich als Kulturbotschafterin des Vereins Casa Hogar Deutschland.

Thomas Guggeis ist seit der Spielzeit 2023/24 Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt und künstlerischer Leiter der Frankfurter Museumskonzerte. Als gefragter Konzertdirigent arbeitet Thomas Guggeis mit führenden Orchestern wie den Münchner Philharmonikern, den Wiener Symphonikern, dem Orchestre de Paris, dem Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, dem West-Eastern Divan Orchestra, u.v.a. Nach seinem Studium in München und Mailand war Thomas Guggeis Staatskapellmeister an der Berliner Staatsoper und Erster Kapellmeister an der Stuttgarter Staatsoper.

Am Montag, den 30.6.2025 wird das Konzert innerhalb der Konzertreihe für junge Erwachsene »Bock auf Klassik?!« mit gleichem Programm und einem After-Concert-Event angeboten. Für dieses Konzert gilt der Einheitspreis von 8 Euro bei freier Platzwahl.

FABELHAFT So 29.06.2025, 11 Uhr; Mo 30.06.2025, 20 Uhr (im Rahmen der Reihe »Bock auf Klassik?!« für junge Erwachsene); Di 01.06.2025, 20 Uhr

Karten und weitere Informationen unter: https://www.guerzenich-orchester.de/de/event-detail/fabelhaft