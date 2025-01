Gürzenich-Orchester Köln mit Lorenzo Viotti

Lorenzo Viotti, einer der gefragtesten Dirigenten der jungen Generation, kehrt direkt mit zwei Konzerten zum Gürzenich-Orchester zurück! Am 25. Januar im Konzert der Reihe »Bock auf Klassik« für junge Leute inklusive After-Hour mit DJ-Sounds und im Sonderkonzert am 26. Januar mit Alexander Glasunows Sinfonie Nr. 5 und Sergej Prokofjews Sinfonie Nr. 5. Beide Konzerte finden in der Kölner Philharmonie statt.

Sowohl der romantische Komponist Alexander Glasunow als auch der Komponist der Moderne Sergej Prokofjew orientierten sich in ihrem Kompositionsstil an der »Neurussischen Schule«, einem Zusammenschluss von Komponisten mit dem Ziel, eine spezifisch russische Musik zu komponieren. Beide waren von spätromantischen Einflüssen geprägt und entwickelten daraus eine eigene Tonsprache. Glasunows 5. Sinfonie fesselt vom ersten Ton an mit einer außergewöhnlichen emotionalen Tiefe und Intensität. Die meisterhafte Melodieführung und nuancenreiche Orchestrierung im langsamendritten Satz vermitteln eine feine Atmosphäre fast lyrischer Melancholie, bevor der letzte Satz die Sinfonie mit Glasunow-typischem Pomp und Ausgelassenheit feierlich beendet.

Auch Sergej Prokofjew gilt als Meister der langen, ausdrucksstarken Melodien, was er insbesondere im Adagio seiner 5. Sinfonie eindrücklich beweist. Geprägt von spätromantischen Einflüssen, entwickelt Prokofjew in dieser Sinfonie einen eigenständigen Klang, der sowohl traditionelle Harmonien als auch moderne Klänge enthält. Dazu trägt auch die umfangreiche Orchestrierung bei, die auch ein vielseitiges Schlagwerk beinhaltet.

Lorenzo Viotti, einer der gefragtesten Dirigenten der jüngeren Generation, ist seit seinem Debüt2023 regelmäßiger Gast beim Gürzenich-Orchester. Sein letztes Konzert mit dem Gürzenich-Orchester, die fulminante Eröffnung dieser Konzertsaison mit Gustav Mahlers Sinfonie Nr.2 und dem Kölner Bürgerchor, wurde vom Publikum mit Standing Ovations gefeiert. Der Schweizer Dirigent ist derzeit Generalmusikdirektor der Dutch Netherlands Opera Amsterdam und Chefdirigent des Netherlands Philharmonic Orchestra. Lorenzo Viotti arbeitet regelmäßig mit weltweit führenden Konzertorchestern zusammen, darunter etwa die Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Royal Concertgebouw Orchestra, Sächsische Staatskapelle Dresden, Gewandhausorchester Leipzig, Cleveland Orchestra, Wiener Symphoniker, Swedish Radio Symphony Orchestra und das Royal Philharmonic Orchestra.

Bock auf Klassik: Konzert für junge Menschen und After-Hour mit Freigetränken, 25.01.25 20 Uhr, Kölner Philharmonie

Weitere Informationen und Karten (Einheitspreis 8 Euro) www.guerzenich-orchester.de/de/programm/bock-auf-klassik/1236

AUFBRUCH, So 26.01.25 11 Uhr, Kölner Philharmonie

Weitere Informationen und Karten unter: www.guerzenich-orchester.de/de/programm/aufbruch/1191