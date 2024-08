Italienisches Farbenspiel

Italianità war im 17. Jahrhundert angesagt bei den Kölner Kurfürsten in Bonn und den Herzögen von Jülich-Berg in Düsseldorf. Biagio Marini, Carlo Farina und Massimiliano Neri, so lauteten die klangvollen Namen der herausragenden Violin- und Orgelvirtuosen mit venezianischem Hintergrund, die damals als höfische Konzert- und Kapellmeister am Rhein den Ton angaben. Ihre espritvollen Sonaten und Canzonen lässt Harmonie Universelle jetzt in farbigen Besetzungen mit Streichern, Zinken und Posaunen erklingen.

Musik für Zinken, Posaunen und Streicher , von Biagio Marini, Massimiliano Neri, Carlo Farina

Harmonie Universelle: Florian Deuter & Mónica Waisman , Violine & Leitung

Eintritt: €20 / €15

Sonntag, 29.09., 17 Uhr Basilika St. Ursula

Info und Vorverkauf: 0221-34 89 502 | info@harmonie-universelle.com

www.harmonie-universelle.com