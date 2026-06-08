Kartäuserkantorei Köln: Walpurgisnacht

Am Sonntag, 12.07.2026, um 16 Uhr in der Kölner Philharmonie sind die Kartäuserkantorei Köln, der Philharmonische Chor Bonn und das Philharmonische Orchester Hagen in der Reihe „Kölner Chorkonzerte“ mit ihrem Programm „Walpurgisnacht“ zu hören. Zusammen mit den Solisten Ulrike Malotta (Sopran), Patrick Grahl (Tenor) und Daniel Ochoa (Bass) erzählen sie unter der Leitung von Paul Krämer schaurig-schöne Geschichten.

Von Druiden, die heidnische Bräuche praktizieren, und Hexen, die zum "Höllenlärm" des Orchesters durch die Nacht reiten, handelt Mendelssohn Bartholdys "Die erste Walpurgisnacht". Camille Saint-Saëns' makabrer Totentanz ist die Begleitmusik zu dem geheimen Treffen eines Liebespaares, das sich nicht lieben darf - gespielt vom Tod höchstselbst um Mitternacht auf einem Friedhof. Hugo Wolf vertonte ein schauriges Gedicht von Eduard Mörike, in dem am Ende das Gerippe eines Feuerreiters gefunden wird. Und bei Franz Liszt schlagen zunächst feierlich die "Glocken des Straßburger Münsters", bevor es zu einer dramatischen Auseinandersetzung des Teufels mit den himmlischen Heerscharen kommt.

Karten für das Konzert sind erhältlich über koelner-philharmonie.de, koelnticket.de und alle angeschlossenen Vorverkaufsstellen.