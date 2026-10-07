»Komm mit!« – Gemeinsam ins Konzert

Nicht allein ins Konzert, sondern gemeinsam mit anderen: »Komm mit!« heißt es beim Gürzenich-Orchester Köln und lädt dazu ein, neue Menschen kennenzulernen und Konzerterlebnisse zu teilen.

Bei ausgewählten Konzerten bringt »Komm mit!« in der Pause Menschen zusammen, die Lust auf Begegnung und Austausch haben. Bei einem Freigetränk im Foyer kann über die erste Konzerthälfte gesprochen, gelacht und neue Bekanntschaften geknüpft werden.

Das Angebot richtet sich an alle zwischen 16 und 99 Jahren. Für 48 Euro kann aus verschiedenen Montagskonzerten ausgewählt werden. Ein Freigetränk ist im Preis inbegriffen.

Den Auftakt macht am 12. Oktober das Konzert »Zum Licht«. Unter der Leitung von Andrés Orozco-Estrada erklingen Werke von Johannes Brahms und Leonard Bernstein – ein Programm, das nicht nur zum Zuhören, sondern vielleicht auch zu anregenden Gesprächen in der Pause einlädt.

Mit »Komm mit!« schafft das Gürzenich-Orchester Köln Raum für Begegnung – und macht aus einem Konzertbesuch ein gemeinsames Erlebnis.

Komm mit! - Gemeinsam ins Konzert

Preis€ 48 inkl. Freigetränk Ermäßigte Tickets ab € 8 erhältlich

Tickets Tickets buchbar über den Ticketservice der Bühnen Köln am Offenbachplatz (Tel. 0221 221 28400) oder über folgenden Link: Komm mit - Gürzenich-Orchester Köln

Weitere Informationen unter https://www.guerzenich-orchester.de/de/fuer-alle/saison-2026/27/komm-mit