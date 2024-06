Das Bürgerorchester des Gürzenich-Orchesters ist mittlerweile eine lieb gewonnene Tradition und erfreut sich seit seiner Gründung in der Saison 2019/20 großer Beliebtheit unter den Kölnerinnen und Kölnern: Es ermöglicht ein musikalisches Miteinander und eine Gemeinschaft, in der ambitionierte Hobbymusiker*innen Seite an Seite mit den Musiker*innen des Gürzenich-Orchesters musizieren. Gemeinsam mit den orchestereigenen Dozent*innen wurde auch in diesem Jahr wieder ein anspruchsvolles Konzertprogramm erarbeitet, das beim Abschlusskonzert von allen zusammen auf der Bühne präsentiert wird.

Das Angebot richtet sich an jeden, der ein Instrument spielt, ganz unabhängig ob fortgeschritten oder nicht. Die Nachfrage ist so groß, dass mittlerweile das Los über die Teilnahme entscheidet. Am Samstag, den 29. Juni 2024 um 20 Uhr in der Kölner Philharmonie ist es wieder so weit. Unter der Leitung von Mariano Chiacchiarini erklingen bekannte Melodien wie z. B. aus Antonín Dvořáks 8.Sinfonie, »Abendsegen« aus Engelbert Humperdincks Oper Hänsel und Gretel sowie der 1. Satz aus Max Bruchs Violinkonzert op. 88.

Neu ist, dass in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Tanz Köln und einem hochschulinternen Auswahlverfahren Marie Carrière als Solistin für den ersten Satz aus Max Bruchs Konzert für Violine und Orchester gewonnen werden konnte. Marie Carrière ist Preisträgerin des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs, der International Golden Keys Competition in Zürich und dem Musikwettbewerb Laupersdorf. Derzeit studiert sie Geige bei Prof. Mikhail Ovrutsky an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Außerdem bereitet sie sich an der Hochschule für Musik Freiburg bei Prof. Èric Le Sage für den Bachelor in Klavier vor.

Mariano Chiacchiarini, der schon seit dem ersten Bürgerorchester 2019 die Einstudierung geleitet hat, wird in diesem Jahr auch das Abschlusskonzert leiten. Als Dirigent arbeitet er regelmäßig mit den renommiertesten Orchestern zusammen. Er ist Preisträger des Deutschen Musikpreises (ehemals ECHO Musikpreis)und des KONEX-Preises in Musik. Die Anmeldephase für das Bürgerorchester der Spielzeit

Die Anmeldephase für das Bürgerorchester der Spielzeit 2024/25 beginnt am 22. Juni 2024. Bis zum 15. September können sich interessierte Hobbymusiker*innen auf der Homepage des Orchesters anmelden.

https://www.guerzenich-orchester.de/de/programm/kolner-burgerorchester/1113

https://www.guerzenich-orchester.de/de/buergerorchester

