Messiaens farbenreicher Klangkosmos

Gerät man einmal in den Sog von Olivier Messiaens weit gespanntem Klavierzyklus über die „Vingt Regards sur l'Enfant Jésus“, ist es schwer, sich wieder davon zu lösen. So zärtlich wie mächtig, so mystisch wie sinnlich wusste der fromme Komponist die unterschiedlichen Betrachtungen des neugeborenen Jesus-Kindes zu vertonen. Diese bedeutende Komposition des 20. Jahrhunderts wurde 1945 von seiner Studentin und späteren Ehefrau Yvonne Loriod in Paris zur Uraufführung gebracht. Pierre-Laurent Aimard (Foto) wird diesen überaus farbenreichen Kosmos aus Klängen und Rhythmen konzertieren.

Pierre-Laurent Aimard, 23.01., 20h, Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstr. 1, Tel. 0221-28 02 80, 30€, www.koelner-philharmonie.de

