Sonderkonzert »Magisch« am 08. und 09.03.25

Nach fulminanten Konzerten im Januar und Februar in Köln sowie der Gastspielreise in Japan kehrt Artistic Partner Sakari Oramo wieder zurück zum Gürzenich-Orchester Köln. Im Sonderkonzert »Magisch« am 08. und 09. März in der Kölner Philharmonie stehen Maurice Ravels Valses nobles et sentimentales, Anders Hillborgs »The MAX concerto« für Klavier und Orchester sowie Hector Berlioz‘ Symphonie fantastique auf dem Programm. Emanuel Ax wird den Solopart übernehmen.

Maurice Ravels Leidenschaft für den Tanz, insbesondere für den Walzer, prägte auch sein musikalisches Schaffen. Mit seinen Valses nobles et sentimentales bezieht sich Ravel explizit auf Schuberts Valses nobles op. 77 und Valses sentimentales op. 50, findet aber einen ganz eigenen Weg, das Walzer-Prinzip weiterzuentwickeln.

Auch Anders Hillborg findet für sein Klavierkonzert eine eigene Form. »The MAX concerto« ist EmanuelAx gewidmet. Nach einer fulminanten Eröffnung durch das Soloinstrument entwickelt sich ein einfühlsamer Dialog zwischen Klavier und Orchester, der bis zu einer regelrechten Verschmelzung des Soloinstruments mit dem Orchesterklang steigert. Nach der Uraufführung am 12. Oktober 2023 mit San Francisco Symphony mit Emanuel Ax unter Esa-Pekka Salonen spielt das Gürzenich-Orchester nun die Deutsche Erstaufführung.

Hector Berlioz‘ Symphonie fantastique, eine der ersten Programmsinfonien, erzeugte einen Skandal. Die Wiener Allgemeinen Musik-Zeitung kritisierte einmal, die Musik sei „(…)ein Gemisch von forcierten Knalleffecten und mühsam combinirten Partien, ein unverständliches Tongewirr(…)«. Die Geschichte eines unglücklich verliebten Künstlers war sicherlich auch die Verarbeitung seines persönlichen Liebeskummers. Im Gegensatz zur beschriebenen Geschichte, wird Berlioz jedoch erhört und heiratet seine Angebetete, auch wenn diese Ehe nur ein paar Jahre halten soll.

»Magisch«: Sa 8.3.2025 20 Uhr und So 9.3.2025 11 Uhr, Kölner Philharmonie

