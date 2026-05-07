Kölner Museumsnacht kehrt zurück

Die Kölner Museumsnacht wird fortgeführt: Die Kölner Agentur zwo zwo eins Konzept GmbH wird die traditionsreiche Kulturveranstaltung zukünftig auszurichten. Die nächste Ausgabe der Kölner Museumsnacht findet am Samstag, den 07. November 2026 statt.

Neben den städtischen Museen (Museum Ludwig, Rautenstrauch-Joest-Museum, Museum Schnütgen, Römisch Germanisches Museum, Museum für Angewandte Kunst, NS-Dokumentationszentrum, Museum für Ostasiatische Kunst und Kölnisches Stadtmuseum) werden auch bedeutende Häuser wie das Schokoladenmuseum und das Deutsche Sport & Olympia Museum Teil der Museumsnacht sein. Gemeinsam wird individuell für jede Location ein hochwertiges, vielfältiges und inspirierendes Rahmenprogramm entwickelt, das die Museen in besonderem Maße erlebbar macht, insbesondere lokale Künstler*innen einbindet und den Besucher*innen ein intensives Erlebnis bietet. Ziel der Veranstalter ist es, das Format inhaltlich weiterzuentwickeln und zugleich seine besondere Rolle innerhalb der Kölner Kulturlandschaft zu stärken.

Ein zentraler Bestandteil der Neuausrichtung liegt auf einer stärkeren Fokussierung auf die Innenstadt. Die Kölner Museumsnacht soll einen modernen, verbindenden Festivalcharakter erhalten, ohne dabei die individuellen Profile der einzelnen Häuser aus dem Blick zu verlieren.

Der offizielle Ticketverkauf startet im Juni. Bereits vorab gibt es jedoch eine Early-Bird-Phase: Bis zum offiziellen Verkaufsstart sind unter www.koelner-museumsnacht.de bereits Tickets zum einmaligen Vorzugspreis von 15 Euro zzgl. Gebühren (regulär) sowie 7,50 Euro zzgl. Gebühren (ermäßigt) erhältlich.

Weitere Konzeptinhalte werden in einem Pressetermin Ende Mai/Anfang Juni vorgestellt.

Pressestatements

„Die Kölner Museumsnacht ist ein starkes gemeinsames Format unserer Museen und ein wichtiger Anker im Kulturkalender dieser Stadt. Ich freue mich, dass wir den Weg ihrer Neuausrichtung gemeinsam mit der Kölner Agentur zwo zwo eins Konzept GmbH und weiteren Partnern gehen mit dem Ziel, die inhaltliche Qualität zu sichern und zugleich neue Impulse zu ermöglichen, um auch neue Besuchergruppen anzusprechen und die Museumsnacht als gemeinschaftliches Erlebnis erfolgreich zu positionieren.“

Stefan Charles, Beigeordneter für Kunst und Kultur der Stadt Köln

„Wir im Schokoladenmuseum freuen uns sehr, dass die Museumsnacht zurück ist, und sind gerne Teil des bunten Kulturmosaiks unserer Stadt. Sie bietet die Gelegenheit, die vielfältige Museumslandschaft Kölns auf besondere Weise sichtbar zu machen, und ist insbesondere für die Kölnerinnen und Kölner eine schöne Gelegenheit, ihr Museum erneut zu erleben.“

Klaus H. Schopen, Museumsprecher Schokoladenmuseum Köln GmbH

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach einem Jahr der Abstinenz hier in der Kulturstadt Köln zu einer guten Tradition und einer liebgewonnenen Gewohnheit zurückfinden. Mit neuem Elan und neuem Konzept. Schließlich steht die Museumsnacht, so wie das Deutsche Sport & Olympia Museum, für Bewegung und Begegnung. Von daher sind wir natürlich gerne wieder dabei.“

Andreas Höfer, Direktor Deutsches Sport & Olympia Museum

„Wir freuen uns sehr, dieses etablierte Format weiterführen und gemeinsam mit den Kölner Museen sowie weiteren Partnern neu gestalten zu dürfen. Unser Ziel ist es, die Kölner Museumsnacht behutsam weiterzuentwickeln, noch moderner aufzuladen und gleichzeitig ihre kulturelle Substanz zu bewahren. Wir laden ausdrücklich alle Kulturschaffenden in Köln ein, Teil dieses offenen Konzepts zu werden und die Museumsnacht aktiv mitzugestalten.“

Sebastian Lange, Geschäftsführer zwo zwo eins Konzept GmbH