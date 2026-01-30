Kölsch, Brass und Karneval

Gaffel und Druckluft feiern jetzt gemeinsam und gehen eine Partnerschaft ein. Die energiegeladene Brass-Band steht für mitreißende Live-Shows und Nähe zum Publikum.

Damit setzt Gaffel die erfolgreiche Zusammenarbeit mit bekannten Künstlern und Bands aus Köln und dem Rheinland konsequent fort. Bereits bestehende Kooperationen gibt es unter anderem mit Brings, Kasalla, Björn Heuser, Miljö sowie Planschemalöör.

Darüber hinaus ist Gaffel Initiator und Partner von Jeck im Sunnesching, dem größten Festival kölscher Musik. Das Open-Air-Event steht für Lebensfreude, Gemeinschaft und die Vielfalt der kölschen Musikszene und unterstreicht den Anspruch der Brauerei, Kultur nicht nur zu begleiten, sondern aktiv mitzugestalten.

Druckluft ist eine Köln-Bonner Brass-Band und dreht aktuell mit der „Karnevalsmaus“ den Karneval auf links.

„Die Karnevalsmaus geht nicht ohne Kölsch aus dem Haus. Jetzt ist klar: Es handelt sich hierbei um Gaffel Kölsch! Für uns gibt es nichts Schöneres, als nach einem schweißtreibenden Auftritt ein kaltes Kölsch oder eine Fassbrause zu öffnen. Wir freuen uns auf eine lange und bunte Partnerschaft mit vielen (wilden) gemeinsamen Erlebnissen und Konzerten“, sagt Florian Hertel, der Frontmann mit der Posaune bei Druckluft.

„Kölsche Musik lebt von Energie, Nähe und tollen gemeinsamen Erlebnissen. Druckluft transportiert genau dieses Gefühl auf die Bühnen unserer Stadt“, sagt Sebastian Lenninghausen, Leiter Produktmanagement Marketing bei Gaffel. „Die Partnerschaft fügt sich nahtlos in unser Engagement für die kölsche Musikszene ein.“