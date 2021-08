Kultur im Doppelpack

Nach der Auszeit 2020 finden in diesem Jahr in Köln wieder die Festivals des KunstSalon statt – Corona-bedingt Musik und Literatur zusammen. Vom 21. bis 27. September öffnen 41 GastgeberInnen ihre Häuser in der Stadt für 20 Konzerte und 16 Lesungen von 94 Nachwuchs- und etablierten KünstlerInnen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Zusätzlich sorgen individuelle Hygienekonzepte dafür, dass die gewohnt persönliche Atmosphäre der Veranstaltungen erhalten bleibt.

Weitere Infos und Programm unter: www.kunstsalon.de

