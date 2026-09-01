Der KUNST!RASEN 2026 war ein starker Konzertsommer – und zugleich ein Stresstest für privat finanzierte Livekultur in Bonn: außergewöhnliche Abende, 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und internationale Strahlkraft trafen auf steigende Kosten, enge Auflagen und ein wachsendes unternehmerisches Risiko.

Damit lautet die zentrale Botschaft dieser Saison: Bonn hat einen Kulturort von überregionaler Bedeutung, dessen Zukunft nicht selbstverständlich ist, sondern jedes Jahr neu ermöglicht, finanziert und verantwortet werden muss.

Künstlerisch reichte die Saison von vier ausverkauften Abenden mit Montez, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Roland Kaiser sowie Nick Cave & The Bad Seeds bis zu einem Rheinkilometer 652 Open-Air, das mit 7.000 jungen Besucherinnen und Besuchern ein deutliches Zeichen setzte; wirtschaftlich zeigte sie zugleich, dass jede Künstlerverpflichtung, jede Auflage und jede zusätzliche Kostensteigerung lange vor dem ersten Ticketverkauf finanziell wirksam werden.

Der KUNST!RASEN ist privat getragen, nicht öffentlich subventioniert und muss Gagen, Aufbau, Personal, Technik, Sicherheit und Betrieb aus eigener Kraft vorfinanzieren. Das zentrale Risiko liegt deshalb in der Fixkostenfalle: Hohe Ausgaben entstehen lange vor dem ersten Konzert, während Nachfrage, Wetter, Künstlerentwicklung und Kaufzurückhaltung nur begrenzt planbar sind.

Ein Konzertgelände, das jedes Jahr neu entsteht

Was viele Besucherinnen und Besucher kaum wahrnehmen: Der KUNST!RASEN ist keine dauerhaft errichtete Spielstätte. Mehr als 100 Sattelzugladungen Material, fast zwei Wochen Aufbau, Bühnenhaus, Gastronomie, Garderoben, Zäune, Wege, Stromversorgung sowie Frisch- und Abwasserleitungen entstehen jedes Jahr neu – und verschwinden nach dem letzten Konzert wieder.

Allein die Gelände- und Betriebskosten bewegen sich inzwischen in Richtung von drei Millionen Euro – unabhängig davon, ob einzelne Abende früh ausverkauft sind oder hinter den Erwartungen zurückbleiben. Jede zusätzliche Auflage, jeder Tarif- oder Mindestlohnschritt und jede Kostensteigerung wirkt unmittelbar auf Ticketpreise, Programmvielfalt und Planungssicherheit; zugleich arbeiten über den Sommer rund 260 eigene Kräfte und etwa 120 Mitarbeitende externer Dienstleister für Technik, Sicherheit, Gastronomie, Reinigung, Logistik, Produktion und Besucherservice.

Schallschutz braucht Verlässlichkeit für alle Seiten

Der KUNST!RASEN bekennt sich ausdrücklich zum Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner: Schallschutzelemente, fortlaufende Messungen und technische Steuerung gehören seit Jahren fest zum Betrieb und werden von den Veranstaltern konsequent umgesetzt.

Gleichzeitig braucht ein international konkurrenzfähiges Open-Air planbare Rahmenbedingungen. Wenn Künstlerinnen und Künstler ihre Produktionen verkürzen müssen, obwohl die technischen Vorgaben eng überwacht werden, entsteht ein Spannungsfeld zwischen berechtigtem Schutzinteresse, Publikumserwartung und kultureller Qualität.

Das Konzert von Nick Cave & The Bad Seeds zeigte diese Grenze besonders deutlich: Zwei vorgesehene Titel entfielen, um jede Überschreitung zuverlässig zu vermeiden. Dauerhaft braucht es daher eine Lösung, die Schallschutz, Planungssicherheit und die Rolle Bonns als lebendige Kulturstadt zusammen denkt.

Jede Saison bekommt ihre eigene Farbe

Der Blick auf 2026 fällt differenziert, aber nicht pessimistisch aus: vier ausverkaufte Konzerte, außergewöhnliche Künstlerinnen und Künstler und viele unvergessliche Abende – zugleich aber auch Veranstaltungen, die das wirtschaftliche Risiko deutlich machten.

Die Saison 2027 vom 3. Juli bis 29. August soll erneut eine eigene musikalische Farbe erhalten; der Vorverkauf für das nächste Rheinkilometer 652 Festival mit den bereits bestätigten Auftritten von Paula Hartmann und Dilla am 27. August 2027 läuft bereits und das Konzert mit den Fantastischen Vier am 23. Juli 2027 ist jetzt schon ausverkauft.

Der KUNST!RASEN bleibt ein nur für wenige Wochen gebauter Ort, der für Bonn weit über den Sommer hinaus Bedeutung besitzt: für internationale Musik, gemeinsame Erlebnisse und Abende, die bleiben.

Dass dieser Ort jedes Jahr neu entstehen kann, ist Ergebnis von Leidenschaft, Mut, kaufmännischer Disziplin und der Arbeit mehrerer Hundert Menschen. Vor allem aber lebt der KUNST!RASEN von seinem Publikum – ihm gilt nach diesem großartigen wie herausfordernden Sommer unser besonderer Dank.