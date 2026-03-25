75 Jahre Museum Morsbroich

Anlässlich seines 75-jährigen Bestehens veranstaltet das Museum Morsbroich vom 8. bis 10. Mai 2026 die Morsbroicher Kunsttage rund um Schloss Morsbroich. Das Jubiläum steht ganz im Zeichen der zeitgenössischen Kunst und bietet ein vielfältiges Programm für ein breites Publikum. Die Veranstaltungen sind an allen Tagen kostenfrei zugänglich.

Seit seiner Gründung im Jahr 1951 als erstes neu eröffnetes Museum mit programmatisch zeitgenössischer Ausrichtung in der jungen Bundesrepublik verfolgt das Museum Morsbroich das Ziel, junge und zukunftsweisende Kunst zu präsentieren, öffentlich zur Diskussion zu stellen und ihr einen geschützten institutionellen Raum zu bieten. Dieses Selbstverständnis prägt auch das Jubiläumsprogramm.

Die Kunsttage beginnen am Freitag, 8. Mai, um 19.30 Uhr mit der Eröffnung einer Ausstellung der belgischen Bildhauerin Katleen Vinck im Kunstverein Leverkusen. Im Anschluss findet im Skulpturenpark ein Poetry Slam des Jugendkunstklubs Klub M statt.

Am Samstag, 9. Mai, steht das Jubiläum im Mittelpunkt. Am frühen Abend findet um 19 Uhr der Festakt und eine Jubiläumsauktion zugunsten des Museums im Spiegelsaal statt. Das Junge Theater Leverkusen entführt mit verkleideten Performern in die Geschichte von Museum und Schloss Morsbroich. Im Anschluss folgt ein Lichtkonzert des international bekannten Künstlers Laurenz Theinert, der mit seinem „Visual Piano“ die Außenfassade des Schlosses in ein multimediales Erlebnis verwandelt.

Der Sonntag, 10. Mai, bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Performances, Aktionen und Workshops für die ganze Familie. Höhepunkt wird um 12 Uhr die Eröffnung der Ausstellung von Helen Brecht, Preisträgerin des KHM-Förderpreises für Künstlerinnen (FLINTA*), sein, die in Kooperation mit der Kunsthochschule für Medien Köln realisiert wird. Der Künstler Mischa Kuball stellt eine Installation und Edition vor. Ergänzt wird das Programm durch Installationen, Künstlergespräche, Theaterbeiträge, Open-Air-Malerei sowie partizipative Formate für alle Altersgruppen.

Zusätzlich begleiten am Samstag und Sonntag „Fliegende Kunstvermittler:innen“ im Museum durch die aktuelle Ausstellung „Chained to the Rhythm. Von Mensch und Natur“.

Die Morsbroicher Kunsttage verstehen sich als lebendiges Forum für zeitgenössische Kunst und laden dazu ein, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Museums gemeinsam zu erleben.

Morsbroicher Kunsttage, 8.-10. Mai 2026Gesonderte Öffnungszeiten an den Morsbroicher Kunsttagen: