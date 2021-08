Das 13. Ambient Festival feiert 1000 Jahre St. Aposteln an vier Tagen mit einem herausragenden Programm von über 30 renommierten KünstlerInnen und Ensembles der zeitgenössischen elektronischen Musik. Das The Ever Present Orchestra führt sein neues Werk „16:40“ (= 1 000 Sekunden!) an jedem Festivalabend synchron zur – speziell für diesen Kirchenraum von St. Aposteln kreierten – Lichtinstallation „Zeit Raum / 16:40“ von Hartung & Trenz auf.

„13. Ambient Festival „Annum per annum”, 09. bis 12.09., St. Aposteln, Neumarkt 30, und St. Michael, Brüsseler Platz 13-15, Köln, www.ambient-festival.com

