Spielend vereinigte André Butzer europäischen Expressionismus und amerikanische Popkultur und malte sich durch die künstlerischen und politischen Extreme des 20. Jahrhunderts. Mit weitreichenden Vorbildern wie Friedrich Hölderlin, Edvard Munch, Walt Disney oder Henry Ford entwickelte er ein fiktionales Universum, das um die Weltraumkolonie „NASAHEIM“ kreist. Dort wohnt der Friedens-Siemens, ein freundliches Kopf-Wesen, das im Zeitalter des Massenkonsums utopische Ideen mit dem ökonomischen Denken verbindet, während Figuren wie der Wanderer romantische Projektionen und der Schande-Mensch Spiegelbilder der politischen Vergangenheit anbieten. Dieses Universum verleiht Butzers Bildern thematische Tiefe. Als „Hauptdarsteller“ des Frühwerks umlagern die Charaktere das sogenannte NHaus, das Zuhause aller Farben. André Butzers Kunst ist aktuell im Rahmen von „Works from the Taschen Collection 2000–2021“, der ersten Ausstellung im Kölner TASCHEN Verlag, zu sehen. Darüber hinaus erscheint am 18. Dezember ein Künstlerbuch André Butzers , in dem die Zukunft und Ursprünge seiner Malerei beschrieben werden.

André Butzer – „Works from the Taschen Collection 2000–2021“, bis 27.01.2022, Kölner TASCHEN Verlag, Hohenzollernring 53 (Innenstadt), Ö: Di-Do ab 17h nach Voranmeldung hier, www.taschen.com

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!