Die Frist für die Teilnahme am August-Sander-Preis 2022 wird bis zum 25. Februar 2022 verlängert. Einreichungen sind bis dahin möglich, es gilt das Datum des Poststempels. Teilnahmeberechtigt sind nationale und internationale Künstler/innen bis einschließlich des 40. Lebensjahres mit dem Schwerpunkt Photographie. Der Preis ist mit 5.000 € dotiert. Der August-Sander-Preis für Porträtphotographie wird gestiftet von Ulla Bartenbach und Prof. Dr. Kurt Bartenbach, in Zusammenarbeit mit der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur, Köln. Die Preisvergabe findet im September 2022 in der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur in feierlichem Rahmen in Köln statt.

Weitere Infos unter: www.sk-kultur.de/august-sander-preis

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!