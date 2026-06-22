Cologne Pride 2026

Während des ColognePride 2026 (19. Juni bis 5. Juli 2026) und im Nachgang zum Deutschen Diversity Tag 2026 lädt der Museumsdienst Köln vom 23. Juni bis 2. Juli 2026 zu einer besonderen Vielfaltswoche in die städtischen Museen ein. Spannende Führungen und kreative Workshops greifen unterschiedliche Dimensionen von Vielfalt auf. Im Mittelpunkt stehen queere Perspektiven auf Geschichte und Kunst. Darüber hinaus werden Führungen in verschiedenen Herkunftssprachen sowie in Deutscher Gebärdensprache angeboten. Kulturelle Teilhabe ist ein zentrales Anliegen der Bildungs- und Vermittlungsarbeit des Museumsdienstes Köln. Seit 2019 wird das Programm kontinuierlich ausgebaut, um neue Zielgruppen anzusprechen und den Zugang zu den Museen für möglichst viele Menschen zu erleichtern.

Mit seinen vielfältigen Veranstaltungen öffnet der Museumsdienst Köln die städtischen Museen für die gesamte Stadtgesellschaft. Im Rahmen der Vielfaltswoche machen wir sichtbar, wie kulturelles und künstlerisches Erbe mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen in Dialog tritt. Museen sind dabei weit mehr als Orte des Bewahrens: Sie sind offene und lebendige Räume der Begegnung, des Austauschs und der kulturellen Teilhabe für alle Menschen in unserer Stadt,

sagt Barbara Foerster, Direktorin des Museumsdienstes Köln.

Die Vielfaltswoche, die in Kooperation mit dem Amt für Integration und Vielfalt der Stadt Köln veranstaltet wird, präsentiert ausgewählte Programmhöhepunkte, die unterschiedliche Facetten von Vielfalt sichtbar machen. Veranstaltungen in verschiedenen Sprachen laden dazu ein, die Museen in der eigenen Sprache zu entdecken und miteinander ins Gespräch zu kommen. Über das Jahr hinweg bietet der Museumsdienst öffentliche Führungen in rund zehn Sprachen an – von Türkisch über Chinesisch bis hin zur Deutschen Gebärdensprache. Anlässlich des "ColognePride" umfasst das Programm zahlreiche thematische Führungen und kreative Angebote, die queere Perspektiven auf Geschichte, Kunst und außereuropäische Kulturen eröffnen.

Einige Veranstaltungen richten sich gezielt an bestimmte Gruppen, etwa Deutschlernende, Neu-Kölner*innen oder Senior*innen. Andere Angebote sprechen bewusst ein breites Publikum an. Veranstaltungen aus dem Bereich Demokratiebildung beschäftigen sich mit Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens und regen zur Auseinandersetzung mit demokratischen Werten und Teilhabe an.

2025 veranstaltete der Museumsdienst Köln zum ersten Mal zusammen mit dem Amt für Integration und Vielfalt einen Vielfaltstag. Dieses Jahr veranstalten beide Ämter gemeinsam vom 23. Juni bis 2. Juli eine ganze Vielfaltswoche.

Das kostenfreie Programm der Vielfaltswoche ist auf dem Museumsportal abrufbar: Vielfaltswoche vom 23. Juni bis 2. Juli 2026