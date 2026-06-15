Eventhighlights der freunde im Juli 2026

Expand Foto: © Freunde des Wallraf-Richartz-Museum und des Museum Ludwig e.V.

Wallraf & freunde: A Night To Remember

Abschiedsparty im Wallraf

Veranstalter: Freunde des Wallraf-Richartz-Museum und des Museum Ludwig e.V. und Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Ort: Wallraf-Richartz-Museum

Datum: 31.07.2026

Uhrzeit: Einlass: 19:30 Uhr, Beginn: 20 Uhr, Ende: 04:00 Uhr

Eintritt: Kostenfrei für Mitglieder der freunde; Nichtmitglieder: 15 €, erm. 12 €

Programm: Musik- und Tanzperformance, Führungen, DJs, Tattoos, Live-Porträts, Lounge & Drinks

Expand Foto: © Hanna Knölke

KunstBewusst-Vortrag: Der Beginn der Kusama Obsession in Deutschland mit Karola Kraus

Was: KunstBewusst-Vortrag. Der Beginn der Kusama Obsession in Deutschland

Veranstalter: Freunde des Wallraf-Richartz-Museum und des Museum Ludwig e.V.

Ort: Museum Ludwig, Kinosaal

Datum: 14.07.2026

Uhrzeit: 18 Uhr

Eintritt: Kostenfrei für Mitglieder der freunde; Nichtmitglieder: 5 €, erm. 3 €

KunstBewusst-Vortrag, Kooperationen, freunde besuchen… Die deutschen Expressionisten und der Kolonialismus mit Dr. Kea Wienand

Do · 16.07.2026 · 18 Uhr · Rautenstrauch-Joest-Museum

Worum geht es?

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts interessierten sich viele europäische KünstlerInnen, darunter auch die deutschen ExpressionistInnen, für außereuropäische Kulturen. Motive, Stil und Ästhetik ihres Schaffens gehen maßgeblich auf den Einfluss afrikanischer und ozeanischer Kulturen zurück. Dabei fand die Beschäftigung der ExpressionistInnen im zeithistorischen Kontext des Kolonialismus statt, dessen Bildwelten und rassistische Annahmen den europäischen Blick entscheidend prägten. Der Vortrag untersucht das Verhältnis zwischen Expressionismus und Kolonialismus. Er geht der Frage nach, inwiefern die Darstellungen der ‚fremden Anderen‘ koloniale Blickstrukturen festigten und vor allem den eigenen künstlerischen Selbstentwürfen dienten.

Wer ist zu Gast?

Kea Wienand, Dr., Kunst-/Kulturwissenschaftlerin, arbeitet als Dozentin am Institut für Kunst und visuelle Kultur der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Lehraufträge und Gastprofessuren an verschiedenen Universitäten (Konstanz, Wien). Sie lehrt und forscht zu Kunst und visueller Kultur des 19. bis 21. Jahrhundert, zur deutschen Kolonialgeschichte, Künstlermythen und transkulturellen Erinnerungskulturen. Demnächst erscheint ein von ihr zusammen mit Joachim Zeller herausgegebener Sammelband mit dem Titel „Koloniale Bildwelten und dekoloniale Künste. Die deutsche Kolonialherrschaft in der visuellen Kultur. Beiträge zu einer postkolonialen Kunstwissenschaft“ im Metropol Verlag.

Was: KunstBewusst-Vortrag, freunde besuchen. Die deutschen Expressionisten und der Kolonialismus

KunstBewusst-Vortrag, freunde besuchen. Die deutschen Expressionisten und der Kolonialismus Veranstalter: Freunde des Wallraf-Richartz-Museum und des Museum Ludwig e.V.

Freunde des Wallraf-Richartz-Museum und des Museum Ludwig e.V. Ort: Rautenstrauch-Joest-Museum

Rautenstrauch-Joest-Museum Datum: 16.07.2026

16.07.2026 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Eintritt: Kostenfrei für Mitglieder der freunde; Nichtmitglieder: 5 €, erm. 3 €

Weitere Veranstaltungen der jungen Initiativen im Juli 2026

× Erweitern By Bernardo Bellotto - Own work, Mbzt, July 2012, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20211518

Kunst+Pause: Buon Viaggio – Venedig in Bildern mit Dr. Susanne Raupricht

job&kunstfreunde

Do ·02.07.2026 · 12:30 · Wallraf

Passend zur bevorstehenden Urlaubszeit widmen wir uns in dieser Kurzführung dem Thema des Reisens. Kunsthistorikerin Dr. Susanne Rauprich nimmt uns mit in die berühmte Lagunenstadt, die schon vor Jahrhunderten Sehnsuchtsort vieler Reisender war. Anhand der fast fotorealistischen Vedutenmalerei, unter anderem von Bernardo Bellotto, entdecken wir Venedigs Kanäle, Plätze und Paläste. Doch die Bilder zeigen weit mehr als schöne Ansichten: Sie erzählen auch von der Blütezeit der Stadt und ihrer Bedeutung als beliebtes Ziel der Grand Tour. Für viele adelige Reisende wurden die detailreichen Veduten zum perfekten Souvenir und zur Erinnerung an Bella Italia.Euch erwartet eine kleine Kunstreise nach Venedig – ganz ohne Kofferpacken.

Was: Kunst+Pause

Veranstalter: Freunde des Wallraf-Richartz-Museum und des Museum Ludwig e.V.

Ort: Wallraf

Datum: 02.07.2026

Uhrzeit: 12:30 Uhr

Teilnahme: 8,- Euro für Mitglieder der freunde / 16,- Euro für Gäste inklusive Lunchtüte! (zzgl. Museumseintritt falls Du keine Kölner Anschrift hast) // Die Anmeldefunktion wird ca. 4 Wochen vor der Führung freigeschaltet. Die Teilnahmebestätigung wird eine Woche vor der Veranstaltung per E-Mail versandt.

× Erweitern Foto: © jungekunstfreunde

Homecoming im Juli

jungekunstfreunde

Do ·02.07.2026 · 19:30 · Wallraf

Wir alle kennen die Situation: Wenn eine neue Sonderschau eröffnet, strömen wir mit viel Begeisterung ins Museum, nehmen uns Zeit für die einzelnen Kunstwerke und tauschen uns im Anschluss mit unseren Freund*innen über die Ausstellung aus. Nach all den gesammelten Eindrücken bleibt dann nur selten Zeit für die restlichen Räume des Museums und das, obwohl die ständigen Sammlungen einiges zu bieten haben. Mit unserer Homecoming-Reihe möchten wir das aktiv angehen. Daher treffen wir uns jeden ersten Donnerstag im Monat in einem der beiden Häuser, um mit euch die Sammlungen zu erkunden und in einen ungezwungenen Austausch zu treten.

Du brauchst für unsere Veranstaltungen kein Vorwissen, erst recht nicht für Homecoming. Dein Interesse neue Eindrücke zu sammeln und mit einer Gruppe kunstbegeisterter Menschen durchs Museum zu schlendern, reichen völlig aus. Denn Homecoming ist der Safespace des Museumsbesuchs, bei dem wir von der Projektleitung euch inhaltlich zur Seite stehen und versuchen, eure Fragen zu beantworten und euch mit dem ein oder anderen Insiderwissen auszustatten.

Was: Homecoming

Veranstalter: Freunde des Wallraf-Richartz-Museum und des Museum Ludwig e.V.

Ort: Wallraf

Datum: 02.07.2026

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Eintritt: Gratis für Mitglieder der freunde und für Gäste

Family Special

Stay tuned – Kunst für alle

familie&kunstfreunde

So ·12.07.2026 · 10:15 · Wallraf

Bevor das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud für eine umfassende Sanierung seine Türen schließt, laden wir Euch herzlich zu einem besonderen Family Special ein! Freut Euch auf ein buntes Programm für die ganze Familie mit Kunst+Kind Führungen, spannenden Familienführungen und kreativen Atelierangeboten. Gemeinsam möchten wir mit Euch noch einmal auf eine kunterbunte Reise durch das Museum gehen, Kunst erleben, ausprobieren und entdecken.

Kommt vorbei und feiert mit uns einen farbenfrohen Tag voller Kreativität, Spaß und gemeinsamer Erlebnisse im Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud!

Programm: 10:15 – bis ca. 15:00 Uhr

10:15 – 15:00 Uhr offenes Atelier

10:30 Uhr Familienführung „Ein Sonntag mit der Familie – Vom Wohnzimmer ins Grüne“ mit Katja Zakharova

11:00 Uhr Kunst+Kind-Führung „How to? Mittelalterliche Altarbilder lesen“ mit Anke Leyendecker

11:30 Uhr Familienführung „Farben der Natur: Von Seerosen bis Meeresrauschen“ mit Diane Ciesielski

12:00 Uhr Kunst+Kind-Führung „Flower Power im Barock! – Blumige Stillleben“ mit Katja Zakharova

12:30 Uhr Familienführung „Bärenstark und schaurig heilig – Die Legende der Heiligen Ursula“ mit Anna Kohl

13:00 Uhr Kunst+Kind-Führung „Rüschen, Strümpfe & Mützchen – Familienmode im Barock“ mit Hanna Knölke

13:30 Uhr Familienführung „Monster im Museum – Gruselspaß für kleine Entdecker“ mit Anke Leyendecker

14:00 Uhr Kunst+Kind-Führung „Paris um 1900: Von Renoir bis Monet“ mit Diane Ciesielski

14:00 Uhr Familienführung „Kids Fashion! Modisch durch den Barock“ mit Hanna Knölke

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Was: Family Special; Das Programm richtet sich an Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr und Familien mit Kindern zwischen ca. 6-10 Jahren.

Veranstalter: Freunde des Wallraf-Richartz-Museum und des Museum Ludwig e.V.

Ort: Wallraf

Datum: 12.07.2026

Uhrzeit: 10:15 Uhr

Eintritt: Für alle Teilnehmer*innen ist das Family Special gratis! Die Anmeldung erfolgt an unserem Infotisch im Foyer am Tag selbst.

× Erweitern Foto: Freunde des Wallraf-Richartz-Museums & des Museums Ludwig e.V.

165 Jahre Wallraf-Richartz-Museum

Um 165 Jahre Wallraf-Richartz-Museum zu feiern, lädt das Haus und unser Arbeitskreis Sie am 01. Juli ein! Freuen Sie sich auf großartige Kurzführungen durch das Wallraf, die die Highlights der Sammlung beleuchten werden.

Das Jubiläumsprogramm

14:30 „Herr Wierts und seine Frau Lassen sich porträtieren“ mit Helga Daniels

14:30 „Das Marienbild im Mittelalter“ mit Dr. Susanne Rauprich

15:00 „Dämonen und Teufel in der Darstellung des Mittelalters“ mit Dr. Sabine Doll

15:00 „Bathseba im Bade – Eine bühnenreife Tragödie“ mit Irmgard Schenk-Zittlau

15:30 „Wasserlandschaften in der niederländischen Malerei“ mit Dr. Almut Schlesinger

15:30 „Im Gruselkabinett mit James Ensor“ mit Marie-Christine Novaro M.A.

16:00 „Doppel hält besser – Ein Ehepaar im Goldenen Zeitalter“ mit Inge Jagalla-von Ingerlseben M.A.

16:00 „Rodin – Das eherne Zeitalter – Ein Skandal“ mit Margit Kugel

16:30 „Die Stifterfamilie Rink“ mit Dr. Sabine Doll

16:30 „Zwei Familienbilder aus dem 19. Jahrhundert“ mit Monika Schneider

17:00 „Gustave Caillebotte und die Impressionisten“ mit Gabriele Gerlt

17:00 „Das Bild Köln im Mittelalter“ mit Dr. Rosa-Maria-Zinken

Anmeldung: Interessierte können sich 30 Minuten vor Beginn der jeweiligen Führung am Infostand anmelden.

Eintritt: Für Mitglieder und Gäste frei!