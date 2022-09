JAHRESTAGE. Geschichten aus der Geschichte des Tanzes

In seiner neuen Ausstellung JAHRESTAGE erzählt das Deutsche Tanzarchiv Köln anhand ausgewählter und eher ungewöhnlicher Objekte aus seiner Sammlung Geschichten aus der Geschichte des Tanzes. Episoden eines Lebens für den Tanz, die von der Euphorie des Aufbruchs ebenso geprägt sind wie vom Triumph des Gelingens oder der Ernüchterung in der Krise, im Scheitern. Gleichzeitig entfalten diese Geschichten auf ihre Art auch ein subjektiv-historisches Panorama der Tanzkunst im 20. Jahrhundert aus der Perspektive seiner prominenten und weniger prominenten Akteure.

Zwölf Präsentationen gleich wie Zeitkapseln schlagen Bogen in die Gegenwart

Zeitkapseln gleich bieten die zwölf Präsentationen im Tanzmuseum den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen, sich gefangen nehmen zu lassen von Dingen, die man in einer historischen Ausstellung über Tanz nicht unbedingt vermuten würde: vom Tageskalender einer Choreographin, der neben den wöchentlichen Lebenshaltungskosten auch kurze tagebuchartige Vermerke enthält über ein Telegramm mit einer Bitte um Teilnahme an einer kurzfristig angesetzten Probe bis hin zum gezeichneten Selbstportrait eines Kindertanzstars oder einem Programmzettel mit handschriftlichen Notizen eines Zuschauers. All diesen Objekten ist eigen, dass sie auf ihre Art einen Bogen in die Gegenwart schlagen, dass sie aus ihrer Existenz heraus Antworten auf die grundlegende Frage geben – Was liegt zwischen Beginn und Ende eines der Tanzkunst gewidmeten Lebens?

× Erweitern Janet Sinica Aus der Ausstellung: Der Tanzreformer Rudolf von Laban in Ascona und Zürich | undatierte Fotografien – Fotostudie eines Tanzes von Mary Wigman | 1920er Jahre – Choreographisches Notizheft von Mary Wigman | 1910/20er Jahre

Die Erinnerungen und Objekte veranschaulichen, wie sie über Raum und Zeit zusammengefunden haben – aller Flüchtigkeit und Vergänglichkeit zum Trotz. Und so wird der Besucher im Laufe seines Gangs durch die Ausstellung im Tanzmuseum selbst zum Erzählenden, der ausgehend von den Dingen eines Archivs die Fäden einer möglichen Erzählung aufnimmt und weiterspinnt – Möglichkeitsräume erkundend. Um am Ende vielleicht vor dem Diktum des Schriftstellers Thomas Bernhard zu kapitulieren: „Alle leben mindestens drei Leben, ein tatsächliches, ein eingebildetes und ein nicht wahrgenommenes.“

Hier habt ihr die Möglichkeit, Tickets für eine thematische Führung, am 23. Oktober um 15h, durch die Ausstellung zu gewinnen: rausgegangen.de

„JAHRESTAGE. Geschichten aus der Geschichte des Tanzes“, Tanzmuseum des Deutschen Tanzarchivs Köln, Im Mediapark 7 (3.OG), Köln, tägl. (außer Mittwochs), 14-19h, Tel. 0221-88 89 54 00, tanzarchiv@sk-kultur.de, www.deutsches-tanzarchiv.de, 5,50/3€, erster Montag im Monat freier Eintritt.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!