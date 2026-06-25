Große Jubiläumsshow im GOP Bonn

Zehn Jahre GOP Bonn – das sind zehn Jahre voller Staunen, Lachen, Gänsehaut und unvergesslicher Varieté-Momente. Seit 2016 hebt sich in Bonn der Vorhang für Shows, die Menschen begeistern, berühren und zusammenbringen. Jetzt wird gefeiert: mit Glanz, Tempo, Humor, Artistik und einer Show, die ihrem Namen alle Ehre macht.

Die Jubiläumsshow SURPRISE bringt vom 9. Juli bis zum 27. September genau das auf die Bühne, was Varieté ausmacht: Artistik auf höchstem Niveau, feinen Humor, große Spielfreude, überraschende Wendungen und diese besondere Energie, die nur live im Saal entsteht. Chantall und Markus Schimpp führen als Duo der Extraklasse mit Charme, Tempo und perfektem Timing durch die Show. Sie haben den Humorfaden fest in der Hand und zeigen gemeinsam mit Ausnahmeartisten, wie wunderbar sich akrobatisches Können und Comedy verbinden lassen. Ausdrucksstarke Darbietungen voller technischer Brillanz treffen auf poetische Heiterkeit, trockenen Slapstick, pointierte Satire und echte Brüller.

SURPRISE ist Varieté als Geburtstagsfeuerwerk: überraschend anders, mitreißend komisch und genau richtig, um zehn Jahre GOP Bonn gebührend zu feiern.

Eintrittskarten sind ab 44 Euro erhältlich. Auf Wunsch können Gäste den Showbesuch mit einem 3-Gänge-Menü an ihren fest reservierten Plätzen im Varieté-Saal, mit „Zarah’s Dinner Genuss“ oder mit einem Brunch im hauseigenen Restaurant Leander verbinden. Tickets und Gutscheine unter (0228) 422 41 41 oder variete.de.

Kids für Nix im GOP Bonn – Varieté-Spaß für die ganze Familie

In den Oster-, Sommer- und Herbstferien erhalten Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen freien Eintritt. Die Kombination mit anderen Aktionen und eine Verrechnung auf bereits gebuchte Tickets ist nicht möglich. In den Sommerferien gilt das Familien-Special vom 26. Juni bis zum 30. August.